İthalatın 19.5 milyar dolarlık bölümünü oluşturan 43 kalem ürünün yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, girişimcilere verilen destekler de meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda petrolden üretilen plastiğe alternatif olarak Türkiye’de ilk kez zeytin çekirdeğinden “biyoplastik” granül üretildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan bir firmanın TÜBİTAK ve KOSGEB’in Genç Girişimci Destek Programı’ndan yararlanarak ürettiği biyoplastiğin beyaz eşyadan otomotive, gıda paketlemeden bardak, tabak, çatal gibi tek kullanımlık plastiklere kadar oldukça geniş kullanım alanı var.

Cari açığı azaltacak bir diğer ürün ise Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde geliştirildi. Girişim sermayesi, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri kullanılarak geliştirilen enzim ve ekipmanlar sayesinde, daha önce değerlendirilemeyen kâğıt endüstrisi atıklarından dünyada ilk defa “biyogaz” ve “organik gübre” elde edildi.

SEBZE-MEYVELERE UZUN RAF ÖMRÜ

İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan bir firma ise gıda ve tarım ürünlerinin raf ömrünü artıran doğal koruyucular geliştirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TAGEM ve TÜBİTAK’tan alınan toplam 2 milyon lira destek ile taze meyvesebzelerin raf ömrünü artırmak ve küflenmeyi engellemek amacıyla geliştirilen ürüne “Myco-X” ismi verildi.

İTHALATI YOĞUN 43 ÜRÜN YERLİLEŞİYOR

Sanayide yerlileşme seferberliği kapsamındaki çalışmalar devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başlattığı seferberlik kapsamında, imalat sanayiinin 104.8 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 768 ürün grubu tek tek incelenerek kısa vadede yerli üretimi yapılabilecek ürünler belirlendi. İlk etapta Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bölümünü oluşturan 6 odak sektördeki 43 ürün listelendi.

Listede, aşıdan seruma, elektrikli araçlar için bataryadan sınai robotlara, buğday gluteninden cansız mayalara kadar ithalatı yaygın olarak yapılan pek çok kalem var. İlk etapta yerlileştirilmesi hedeflenen 43 kalem ürünle 19.5 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor.