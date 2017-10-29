Ziraat Bankası: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kaliberda, Vahit Emre Savaş, Konarski, Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Emre Tayaz, Burhan Zorluer)

İnegöl Belediyespor: Antanovich, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Gazmend, Cansın Çınar, Klapwijk (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Tunç Ayhan, Anıl Tokat, Ceyhun Tendar)

Setler: 25-16, 25-21, 22-25, 25-15

Süre: 101 dakika (22, 26, 29, 24)

Başkent temsilcisi, bu sezon ligdeki 7. maçından da galip ayrıldı. İnegöl Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.