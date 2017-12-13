Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş karşılaşmaları devam ediyor. Futbolseverler merakla "bugün hangi maçlar var?" ve "hangi maç hangi kanalda?" aramasını yapıyıor. Peki Bugün hangi Ziraat Türkiye Kupası maçları var? Hangi maç hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI VAR?

13 Aralık Çarşamba (bugün) Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş karşılaşmaları devam ediyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçların yayınlanacağı kanal bilgisi...

Türkiye Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur (rövanş)

13:30 Gençlerbirliği - Kars 36 Spor (A Spor)

14:30 Akhisarspor - Ankara Demirspor (a2)

16:30 Bucaspor - Sivasspor (A Spor)

17:00 Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor FK (a2)

18:45 Alanyaspor - Giresunspor (A Spor)

20:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (ATV)

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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

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