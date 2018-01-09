Ziynet Sali’den evlilik açıklaması

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Ünlü şarkıcı, "Sosyal medya hesabımı takip ettiğiniz üzere yeni albümüm için stüdyodayım, konserlerimde, işimde gücümdeyim arkadaşlar. Hayatımda yeni albümümden başka hiç bir heyecan yok, olursa ilk benden duyacaksınız. Son günlerdeki aşk haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tolga Temiz’le hiç bir ilişkim yoktur. Sevgi ve saygımla" ifadelerini kullandı.