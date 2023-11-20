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        Haberler Yaşam 0 Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri Nedir? 0 Rh - Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi ve Özellikleri

        0 Rh negatif kan grubu özellikleri nedir? 0 Rh - kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri

        Her 100 kişiden 7'sinde bulunan 0 Rh- kan grubudur. Bu kan grubu A, B ve AB gruplarına kan verebilir ancak sadece kendi grubundan kan alabilmektedir. Bu kan grubuna sahip olan kişiler cesur, iyimser, güçlü ve dayanıklı yapıdadır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 23:32 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:32
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        0 Rh negatif kan grubu özellikleri
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        Kan grupları antijen ve antikor özelliklerine göre 8 farklı gruba ayrılmaktadır. Bu grupları Rh faktörü de etkilemektedir. Kan grubuna göre beslenme modeli ise son yıllarda oldukça popülerlik kazanmış bir beslenme tipidir. 0 rh negatif kan grubu özellikleri ve 0 kan grubu özellikleri nelerdir? 0 kan grubuna göre beslenme ve 0 rh negatif kan grubu beslenme nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

        0 Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri

        0 kan grubuna sahip kişiler cesur, dışa dönük ve girişken kişilerdir. Liderlik özelliklerine sahiptir. Cömert, iyi kalpli ve sevgi dolulardır. Değişikliklere iyi uyum sağlarlar. Dayanıklı ve esnektirler; zorlu durumlarda diğer kan türlerinden daha iyi iş çıkarabilirler.

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        Olumlu kişilik özellikleri: Liderlik, uyumlu, olumlu bakış açısı, kendine güvenen, sakin, dışa dönük, temkinli, sadık, barışçıl, tutkulu, bağımsız, güvenilir, kaygısız, trend belirleyici ve özverili. Japonlar, güçlü ve dayanıklı oldukları için 0 kan grubuna sahip kişileri savaşçı olarak adlandırır. Bu kan grubu dürüstlüğüyle ön plana çıkmaktadır.

        Olumsuz kişilik özellikleri: Kıskanç, acımasız, kaba, dakik olmayan, duyarsız, soğuk, öngörülemez, benmerkezci ve kibirli.

        0 Kan Grubu Özellikleri

        • Et yemeyi severler.
        • Sindirim sistemleri oldukça güçlüdür.
        • Stresle baş etmek için fiziksel faaliyetlere yönelirler.
        • Pratik yemekleri tercih ederler.
        • Kalabalıktan hoşlanmazlar.
        • Risk almayı severler.
        • Açık sözlüdürler.
        • Kimi zaman bencildirler.
        • Diyet yapma konusunda iyi değildirler.
        • Çevreye uyumları zaman alır.
        • Kıskanç yapıları vardır.
        • Organizasyon yeteneği gelişmiştir.

        0 Kan Grubuna Göre Beslenme

        0 kan grubuna sahip olanların protein ihtiyacı diğer kan gruplarına oranla daha fazladır. Bu kan grubuna sahip olan kişilerin metabolizmasının yavaş çalıştığı ve çölyak hastalığına daha yatkın olduğu ileri sürülmektedir. İşte, O kan grubunun beslenme listesi:

        Faydalı Olan Yiyecekler

        • Et Ürünleri: Dana, sığır, koyun eti ve yabani hayvan eti, balık, taze köy yumurtası.
        • Yağlar: Zeytinyağı, keten yağı, ceviz yağı, hayvani yağlar (iç yağı/kuyruk yağı)
        • Sebzeler: Enginar, karalâhana, brokoli, hindiba, marul, ıspanak, roka, maydanoz, pazı, yapraklı sebzeler, turp (bilhassa karaturp), kırmızı pancar, soğan, sarımsak, kabak, balkabağı,
        • Meyveler: İncir, üzüm (bilhassa kara üzüm), erik, mürdüm eriği, kiraz, vişne, greyfurt ve suyu, karadut, karpuz, mango.
        • Baharatlar: Ceviz, kavrulmamış kabak çekirdeği, kırmızı pul biber, zencefil, safran, keçiboynuzu, zerdeçal, kimyon, kişniş, keten tohumu.
        • Çaylar: Kuşburnu, mercanköşk, ıhlamur, yeşil çay, kekik, tarhun, biberiye, alıç, zeytin yaprağı, ayrıkotu
        • Diğerleri: Hakiki bal ve doğal maden suyu

        Yenilebilecek Olanlar

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        • Et ürünleri: Tavuk, hindi ve yabani kuş eti
        • Süt Ürünleri: Doğal üretim tereyağı ara sıra kaymak, ev yoğurdu, ev yapımı kefir, doğal üretim çökelek, koyun ve keçi peyniri, eski kaşar, tulum peyniri – bunlar haftada 1-3 defa yenebilir; koyun, keçi, deve sütü (inek sütü yalnızca sütlü tatlılarda tarçın ve zencefil ile tüketilebilir.)
        • Sebze ve Meyveler: Her çeşit çiğ lahana (bağırsaklarda gaz yapan hariç); yer elması, börülce, barbunya, yeşil fasulye, nohut; patlıcan, kereviz, mandalina ve zararlılar kategorisine girmeyen her meyve, sebze ve yiyecek.
        • Tahıllar: Pirinç ve ürünleri, karabuğday ve çeşitleri, çavdar ve çeşitleri, eski Türk buğdayı ve çeşitleri; yerli mısır ve mısır ürünleri
        • Kuruyemişler: Susam ve ürünleri, ceviz, kavrulmamış veya yeni kavrulmuş çam fıstığı, fındık, badem ve badem yağı, kestane.
        0 Rh kimlere kan verebilir?
        0 Rh kimlere kan verebilir?

        Zararlı Olan Yiyecekler

        Süt ve süt ürünleri, buğday ve buğday ürünleri, yer fıstığı, karnabahar, portakal, aloe vera, domates salçası, kahve, siyah çay, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturan her türlü yiyecek ve içecek.

        0 Rh Negatif Kan Grubu Beslenme

        Bu kan grubu et ve deniz ürünleri hazmetmede sıkıntı yaşamaz ancak buğday, mısır ve süt ürünleri gibi bazı gıdaları sindirme konusunda zorlanabilir. Tavuk, hindi, sığır eti, balık ve deniz ürünleri bu beslenme planında önemli bir yer tutmaktadır. 0 Rh negatif kan grubuna sahip olanlar için beslenme listesi şöyledir:

        • Tiroit hormonunun üretimi için bol deniz ürünleri
        • Kırmızı ciğer ve kırmızı et
        • Kefir
        • Ev yoğurdu ve tulum peyniri
        • Marul, ıspanak, brokoli, lahana, kabak
        • Bal
        • Buğday ve buğday ürünlerini az tüketilmelidir.
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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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