'007' rolüyle tanınan Pierce Brosnan yeni filminde çok değişti

1992'den 2002'ye kadar ringlerde olan ve şimdi 50 yaşında emeklililk hayatı yaşayan 'Naz' lakaplı Prens Naseem Hamed, tüy sıklette en iyi isim olarak tanınıyordu

'Giant', Yemen kökenli İngiliz boksörün Sheffield'in zorlu işçi sınıfı sokaklarında zenginliğe yükselişinin ve kendisi de bir çelik endüstrisi çalışanı olan boks antrenörü Brendan tarafından keşfedilmesinin ilgi çekici hikayesini anlatacak.