1. Lig'de küme düşen son takım MKE Ankaragücü!

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçları tamamlandı. Küme düşme hattı nefes keserken MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor son ana kadar yarışı sürdürdü.

Ümraniyespor deplasmanında sahne alan Manisa FK ise rakibini 1-0 mağlup ederek 48 puana ulaştı ve 15. sırada yer aldı.

Son haftada Pendikspor Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olarak 48 puanla 16. sırada tamamladı.

Son haftaya küme düşme sıralamasında başlayan MKE Ankaragücü sahasında Amedspor'u 2-0 mağlup ederek ligi 48 puanla 17. sırada tamamladı.

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ

Üç takım da ligi 48 puanla tamamlamasına karşın MKE Ankaragücü, 2. Lig'e düşen takım oldu.

Daha önceki haftalarda Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.