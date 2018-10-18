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10 Kasım şiirleri: İşte en duygulu 10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri!

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümü anma programlarının gerçekleştirileceği 10 Kasım öncesinde öğrenciler de 10 Kasım şiirleri araştırması yapıyor. İşte en güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri...

18.10.2018 - 11:16 | Güncelleme:

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da bu yıl da Atatürk'ü anma törenleri  gerçekleştirilecek. Okullarda yapılacak olan 10 Kasım anma programı etkinlikleri öncesinde öğrenciler 10 Kasım şiirleri ve Atatürk sözleri aramalarını yapıyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk anısına 3,4,5 ve 6 kıtalık anlamlı 10 Kasım şiirleri...

10 KASIM 1938 ATATÜRK'ÜN VEFATI

Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1937 yılından itibaren sağlık sorunları yaşamaya başladı ve kendisine 1938 yılında siroz teşhisi konuldu. Siroz tedavisi için yurt dışından doktorlar getirildi ancak doktorların siroz tedavisi için çabaları olumlu sonuç vermedi.

10 Kasım 1938 Perşembe sabahı hastalığına yenik düşen Atatürk, saat 09:05'te kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatının ardından cenazesi büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı.

21 Kasım 1938 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen resmi törenle Atatürk'ün cenazesi geçici olarak Etnografya Müzesi'ndeki kabrine konuldu. Atatürk'ün cenazesi, 15 yıl sonra kendisine özel olarak yaptırılan ebedi istihgaratı Anıtkabir'e nakledildi ve burada toprağa verildi.

Atatürk, vasiyetinde varlığını Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na bıraktı, Makbule Atadan'ın Çankaya'da oturmasını istedi, Makbule Atadan'a ve manevi kızlarına maaş verilmesini istedi, ayrıca İsmet İnönü'nün çocuklarına yurt dışı eğitimleri için gerekli olan desteğin verilmesini istemiştir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

Atatürk'ün ölüm yıldönümünde düzenlenecek olan anma programlarında 10 Kasım ve Atatürk hakkında şiirler de okunacak. Okullarda düzenlenecek anma programları öncesinde şiir ezberlemek veya 10 Kasım'a özel bir ödev/pano hazırlayacak olan öğrenciler, büyük merakla 10 Kasım şiirlerini araştırıyor. İşte en güzel 10 Kasım şiirleri...

AĞLAYALIM ATATÜRK'E

Ağlayalım Atatürk’e
Bütün dünya kan ağladı
Süleyman olmuştu mülke
Geldi ecel, can ağladı

Doğu batı cenup şimal
Aman tanrı bu nasıl hal
Atatürk’e erdi zeval
Memur mebusan ağladı

Atatürk’ün eserleri
Söyleyecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti, vatan ağladı

Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türke terketti
Döndü çarh devran ağladı

Bu ne kuvvet, bu ne kudret
Var idi bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnön’İsmet
Gözlerimiz kan ağladı

Tren hattı tayyareler
Tükler giydi hep kareler
Semerkantla Buharalar
İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşalin askerleri
Ordular tümen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalnız gidenler gelmez
Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil, düşman ağladı

SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ KAHRAMAN

Sana borçluyuz canımızı,
Sana borçluyuz yaşamımızı,
Sana borçluyuz vatanımızı,
Sana borçluyuz varlığımızı,
Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

Var olmasaydın diyorum,
Ne olurdu bu millete, 
Hiç doğmasaydın diyorum,
Hizmetkârdık hangi millete.

Yılmadan, yorulmadan çalıştın,
Bin bir türlü zorluğu aştın,
İyi ki vardın, hep olacaksın,
Senin sevginle dolu kalbimizde,
Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

ON KASIMLARDA YÜRÜMEK

Atatürk’üm işte 10 Kasım yine
Dalgalanır ağaçlarla oğullar
Dalgalanır oğullarla nineler
Dalgalanır ninelerle genç kızlar
Özlemin ta yüreğime işlemiş
Seni bulmak, seni görmek için ben
Bütün toprakaltıyla barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda
Öyle
Güçlüsün ki
Güçleneceğim
Öyle yücesin ki, yüceleceğim
Düşüne düşüne seni kocaman kocaman
Dağlara, dağlara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anlaşılmaz
Çağlar upuzun allığı yüreğimde ülkünün
Sanki bayrak bir kalemdir, sanki gökler bir kağıt
Sanki ellerim gece
Sanki ellerim gündüz
Yazacağım seni daha, bir daha
Ben senin ölümünle yarışacağım

ATATÜRK’Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi,
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,
Vatan için çarpışan,
Ölümü hiçe sayan,
Atatürk’ün gençleriyiz.

Destana destan katan,
Yurdumuzu kurtaran,
Modern bir ülke kuran,
Atatürk’ün gençleriyiz.

Onsuz O’nu yaşayan,
İzinden ayrılmayan,
10 Kasım hüznü duyan,
Atatürk’ün gençleriyiz.

ATATÜRK YAZAR

Sordum seni;
Dağına, taşına Türkiye’min,
Herkes kendinden emin,
Yükseldi gür sesler;
Umutlar, sevgiler:
O biziz, O bizleriz.
Hepimiz bir parçayız
Atatürk’ten,
Bütün doğa,
Atatürk’ü anar,
Atatürk’ü şaşar.
Herşeydir O Türkiyem’de.
Göller, ırmaklar, ormanlar.
İmza imza Atatürk yazar.

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