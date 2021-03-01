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10 kişiden 6’sı elektrikli araç almak istiyor

Araç kiralama şirketlerinden LeasePlan, Ipsos ile birlikte yürüttüğü Mobilite İçgörü Raporu’nun “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünü yayınladı. Rapor, son 3 yılda elektrikli araçlara rekor düzeyde destek olduğunu gösterirken, yetersiz şarj altyapısının elektrikli araçların tercih edilmesinde en büyük engel olarak görüldüğünü de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 65’i artık sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanacağını belirtirken, yüzde 44’ü son 3 yılda elektrikli araçlara karşı tutumunun olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Araştırmada, tüm katılımcıların yüzde 61’i 5 yıl içerisinde yeni araç alması halinde tercihinin elektrikli araçlardan yana olacağını belirtti. Araştırmaya göre, Türkiye’deki sürücülerin de yüzde 61’i elektrikli araç almak istiyor

10 kişiden 6’sı elektrikli araç almak istiyor
HABERTURK.COM

Filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, küresel araştırma şirketlerinden Ipsos ile birlikte yürüttüğü Mobilite İçgörü Raporu’nun “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünü yayınladı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkeden 5 binin üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, sürücülerin elektrikli araçlara olan isteği ve elektrikli araca ulaşmanın önündeki engellerle ilgili sonuçlar yer aldı.

Çalışma, özellikle son 3 yılda elektrikli araçlara rekor düzeyde destek olduğunu gösterirken, artık daha fazla sürücünün elektrikli araç kullanmak istediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 65’i artık sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanacağını belirtirken, yüzde 44’ü özellikle son 3 yılda elektrikli araçlara karşı tutumunun olumlu yönde değiştiğini ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARACIN ÖNÜNDE 3 ENGEL VAR

Araştırmada, 5 yıl içerisinde yeni araç almayı düşünen katılımcılara öncelikli tercihleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 61’i 5 yıl içerisinde yeni araç alacakları takdirde elektrikli araç almayı düşüneceklerini belirtti. Ayrıca, yapılan araştırma sürücülerin artık yeşil alternatiflerin dizel veya benzinli araçları kullanmaktan daha maliyetli olmadığını düşündüğünü de ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 46’sı elektrikli araçların daha düşük CO2 emisyonu sayesinde sadece iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmadığını, aynı zamanda daha düşük işletme maliyetlerine de sahip olduğunu belirtti. Ancak, elektrikli araçların önünde halen ciddi engellerin olduğu da araştırmanın sonuçları arasında yer aldı.

LeasePlan araştırmasının genel sonuçlarına bakıldığında, gelecek 5 yılda araç almayı planlayanların yüzde 57’si, elektrikli araç almalarını önleyen ana sebep olarak satın alma fiyatlarını gösterirken yüzde 51’i yetersiz şarj altyapısından, yüzde 34’ü menzilden endişe duyduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'DEKİ SÜRÜCÜLERİN YÜZDE 61'İ ELEKTRİKLİ İSTİYOR

Araştırmanın ülkeler bazında sonuçları ele alındığında Türkiye’deki sürücülerin elektrikli araçlara karşı olumlu tutumu dikkat çekti. Buna göre, araştırmaya katılan her üç sürücünden ikisinin elektrikli araçlara karşı çok olumlu bir tutuma sahip olduğu ortaya çıkarken, bu tutumunun son yıllarda zirve yaptığı görüldü.

Türkiye’nin elektrikli araçlara olan tutumu son 3 yılda yüzde 69 oranında daha olumlu oldu. Türkiye’yi yüzde 62 ile Portekiz izledi. Romanya, Yunanistan ve İtalya da elektrikli araçlara karşı son 3 yılda daha olumlu tutum sergileyen ülkeler arasında yer aldı. Araştırma genelinde sürücülerin dörtte birinden fazlası bir sonraki araçlarının kesinlikle elektrikli olacağını belirtirken, elektrikli araç alma niyetine bakıldığında Türkiye araştırmada birinci sırada ipi göğüsledi.

Buna göre, Türkiye’deki sürücülerin yüzde 61’i elektrikli araç almak istediğini belirtti. Türkiye’yi yüzde 51 ile İtalya, yüzde 49 ile Portekiz takip etti.

'SON ÖTV ARTIŞI OLUMLU İLGİYE KET VURABİLİR'

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay raporla ilgili değerlendirmesinde, "Elektrikli araçlara olan ilgi ve sıfır emisyon farkındalığının her geçen gün arttığını gözler önüne seren 22 ülkede gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın saha çalışması Kasım 2020’de yani son ÖTV düzenlemesi öncesinde yapıldı. Elektrikli araç tercih etmeme sebeplerinin en başında gelen faktör satın alma fiyatı iken, son vergi düzenlemesi ile elektrikli araçlara getirilen ÖTV zammı ne yazık ki ülkemizde olumlu yönde gelişen ilgi ve farkındalığa ket vuracak gibi görünüyor. Birçok ülkede devlet desteği ile gelişen elektrikli araç pazarı için yalnız vergi indirimi değil farklı teşvik programları da uygulanırken, henüz yolun başında olan Türkiye pazarında da hem alt yapı hem de vergi desteği konusunun tekrar değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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