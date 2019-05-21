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100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek

HABERTURK.COM

BDDK, bankaların döviz alım ve satım işlemlerine yeni bir kural getirdi. Buna göre; 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin TL karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların döviz alım ve satım işlemlerine yeni kural getirdi. BDDK tarafından bankalara iletilen yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.

Döviz bozduranlar için bekleme süresi yok. Satılan dövizin Türk Lirası karşılığı aynı gün hesapta olacak. Karar ile spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu uygulama bugün başlayacak. Geçtiğimiz günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti.

DÖVİZ ALIMINA EK VERGİ GETİRİLMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) bankalara döviz işlemleriyle ilgili bir yazı gönderdi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben imzalı yazıda, gerçek kişilerin 100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde, dövizin ilgilinin hesabına yatırılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi talimatı yer aldı.

Yazıda ayrıca, bankalar tarafından gerekli görülmesi halinde müşteriler ile yapılan sözleşmelere bu yönde bir hüküm eklenebileceği ifade edildi.

BİNDE 1 ORANINDA BSMV ÖDENECEK

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de duyurulan benzer bir kararla on yılın ardından, kredi alımları ve internet bankacılığı haricindeki döviz satış işlemlerine yüzde 0,1 (Binde 1) komisyon koymuş ve böylelikle önü alınamayan ekonomik kriz karşısında bütçeye aylık 33 milyon dolar ek gelir yaratmayı hedeflemişti.

DÖVİZDE VALÖRLÜ İŞLEM NEDİR?

Döviz piyasası sözleşmelerinde, işlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği, başka bir deyişle alınan veya satılan para birimlerinin el değiştirdiği (takas) tarihtir. Piyasada (spot) yapılan işlemlerde takas iki iş günü olarak değerlendirilir. Buradaki iş günü, kotasyonu yapılan para birimlerine ait ülkelerin çalışma günü anlamına gelmektedir. Örneğin GBP/JPY çifti için, hem İngiltere’de hem de Japonya’da iş günü olan günler kastedilmektedir. Eğer bu iki ülkeden birinde piyasa tatilde ise o zaman takas bir sonraki iş gününe aktarılır. İlerideki tarihler için vade belirlenirken de vade sonunun iş gününe denk gelmesine gerekir. Vade sonu bir şekilde işlem yapılacak merkezlerden birinin tatil gününe denk gelirse o zaman bir sonraki iş gününe bırakılır. Günlerin kaydırılması ile yapılan tip değişiklikler daha sonraki vade günlerini etkilemez, orijinal vadeler geçerliliğini sürdürmeye devam eder. Eğer ayın son iş gününe rast geliyor ise o zaman sonraki vade günleri de aynı şekilde ayarlanır.

 

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