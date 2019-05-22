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100 bin doların üstü işlem yapan sayısı günlük 200 kişi

BDDK'nın 100 bin doların üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir gün valörlü gerçekleşmesi kararının ne için alındığı anlaşıldı. BDDK zaten oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdiğini ve bunun bankacılık sitemi üzerinde olumsuz etki yaptığını açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre piyasada 100 bin dolar ve üstü işlem gerçekleştiren sayısı günlük 200 kişi. Ortalama işlem miktarı ise kişi başı 300 bin dolar. Yani bahse konu olan toplamda günlük 60 milyon dolarlık işlem. Bir başka değişle BDDK'ya göre kurda oynaklığı sağlayan yıllık 73 bin işlem. Artık bu 200 kişinin işlemleri bir gün sonra gerçekleşecek. Rahim Ak'ın haberi

dolar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceği kararı piyasalarda tartışıldı. Bu nedenle BDDK bir de açıklama yaparak kararın neden alındığını açıkladı. Açıklamaya göre son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif  işlemler döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturuyor ve istikrarsızlığı besliyor. Özellikle bir kısım hesap sahibinin gün içinde yüksek tutarlı alım satım işlemleri yaptığı belirtilerek bu durumun ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin  etkin  çalışması  ile  bankacılık sistemi  üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabildiği vurgulandı. Bu hamleyle döviz  ihtiyacı  olmadığı  düşünülen  gerçek  kişilerin  gün  içinde birden  çok  kez  döviz  alım-satım yaparak piyasa  yapısallarında meydana getirdiği haksız bozulmayı önlemeyi amaçladıkları ifade edildi. 

KİŞİ BAŞI 300 BİN DOLARLIK İŞLEM

Peki bahsedilen ve döviz piyasalarını bozduğu söylenen tutar ne kadar? Edinilen bilgilere göre piyasada 100 bin dolar ve üstü işlem gerçekleştiren sayısı günlük 200 kişi. Ortalama işlem miktarı ise kişi başı 300 bin dolar. Yani bahse konu olan toplamda 60 milyon dolarlık işlem. Bir başka değişle BDDK'ya göre kurda oynaklığı sağlayan yıllık 73 bin işlem. Yılda  Artık bu 200 kişinin işlemleri bir gün sonra gerçekleşecek.

93 BİN DOLAR MİLYONERİ VAR 

Bu işlemi yapanların her seferinde farklı kişilerinden oluştuğunu varsayarsak toplamda 1 yılda 73 bin kişinin yüklü miktarda döviz aldığı anlaşılıyor. Tabii ki bu kişilerin büyük bölümünü milyonerler oluşturuyor. BDDK rakamlarına göre Türkiye'de şu anda  173 bin kişi milyoner. Bunların yüzde 54'ünün dolar milyoneri olduğu geri kalanların ise Türk Lirası mevduat tuttuğu tahmin ediliyor. Bu verilere göre 93 bin 420 kişi dolar milyoneri geri kalan 76 bin 580 kişi ise Türk Lirası yatırımı seven milyonerler. 81 milyonluk Türkiye'de döviz mevduatı yapan kişi sayısının 100 binin altında olması ilginç bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. 

GEREKSİZ VE HAKSIZ BOZULMA

İşte bu verilerden yola çıkan BDDK, piyasa  verileri  ve  gelişmeleri  dikkate  alarak yaptığı  değerlendirme sonucunda, kredi  sisteminin  etkin çalışmasını ve bankacılık  sistemi  üzerindeki  olası olumsuz  etkilerin minimize  edilmesini  sağlamak için, bu yüksek tutarlı  döviz  alım  işlemlerinde dövizin bu kişilerin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü  olarak  gerçekleştirilmesine karar verdi. BDDK açıklamasında alınan kararla ilgili olarak özellikle şu noktaların da altı çizildi:

- Sadece gerçek kişilerin gün  içinde  satın  alacağı  100.000  ABD  doları ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsayacak.

- Sadece dövizin  ilgilinin  hesabına   aktarılmasının  ve  kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir  iş  günü  valörlü  olarak gerçekleştirilmesini gerektiriyor.

- Sadece reel  döviz  ihtiyacı  olmadığı  düşünülen  gerçek  kişilerin  gün  içinde birden  çok  kez  döviz  alım-satım yaparak  piyasa  yapısallarında  meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlanıyor.

- Reel  döviz  talebi  olan  tüzel  kişilere  ve 100.000 ABD  Doları’ndan(veya diğer  döviz  cinslerinde  buna  denk  gelen  tutar) az efektif  dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermiyor.

- Ayrıca, Bankacılık  Kanunu  dahil ilgili  hukuki  metinlerimiz,  yerli  yabancı bütün  tasarruf  sahiplerinin  hak  ve  menfaatlerini güçlü  şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir.

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