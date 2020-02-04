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Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı.

İkinci el araçlarla ilgili bir çalışma hazırlayan veri ve analiz şirketi olan Cardata, 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı.

Söz konusu fiyat aralığındaki araçların büyük bir kısmını dizel ve manuel vitesli otomobillerin oluşturduğu dikkat çekerken, listede Fiat, Renault, Ford ve Volkswagen’e ait modellerin ağırlıklı olarak yer aldığı görülüyor.

Toplamda 101 otomobilin yer aldığı listedeki en uygun fiyatlı otomobilin 29 bin 200 TL’lik fiyatıyla 2006 model Hyundai Accent 1.5 CRDI olduğu açıklanırken, 100 bin TL bandına en yakın modelin ise ortalama fiyatı 99 bin 600 TL’ye çıkan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT olduğu belirtiliyor.

'YÜZDE 60'A VARAN ARTIŞLAR VAR'

İkinci el araç fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaşanan kademeli artışın Ocak ayında da devam ettiğini kaydeden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok" dedi.

Tüketicilerin aracının değerlenmesini beklediği ve satmadığını bildiren Yalçın, "İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, filo kiralama şirketlerinin araç parklarını elinde tutması ve ithal modellerdeki stok sıkıntıları pazardaki artışa neden olan etkenler arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Yalçın, "Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz" diye konuştu.

100 BİN TL'YE KADAR ALINABİLECEK İKİNCİ EL ARAÇLAR SIRA MODEL VERSİYON YIL FİYAT 1 Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.200 TL 2 Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL 3 Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL 4 Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL 5 Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL 6 Fiat Linea 1.3 Multijet Pop 2015 54.700 TL 7 Hyundai i20 1.4 CRDI Jump 2013 55.400 TL 8 Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline 2012 57.100 TL 9 Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL 10 Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy 2016 71.400 TL 11 Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus 2013 76.500 TL 12 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2013 79.000 TL 13 Opel Astra 1.6 Edition Plus 2016 82.800 TL 14 Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban 2017 84.100 TL 15 Renault Clio 1.5 DCI Joy 2018 85.700 TL 16 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL 17 Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline 2012 90.900 TL 18 Renault Megane 1.6 16V Joy 2017 93.100 TL 19 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2016 98.500 TL 20 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 99.600 TL