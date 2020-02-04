Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobil100 bin TL'ye kadar alınabilecek ikinci el araçlar

100 bin TL'ye kadar alınabilecek ikinci el araçları listeledi

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artışı mercek altına alan veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek ikinci el otomobilleri listeledi. Hazırlanan veriler ışığında ikinci el pazarını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor" dedi

ikinci el araç fiyatları
HABERTURK.COM

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı.

İkinci el araçlarla ilgili bir çalışma hazırlayan veri ve analiz şirketi olan Cardata, 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı.

20 FOTO
<p>2006 Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire - <strong>29.200 TL</strong></p>\n<p> </p>

2006 Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire - 29.200 TL

\n

 

<p>2010 Renault Symbol 1.5 DCI Authentique - <strong>39.500 TL</strong></p>

2010 Renault Symbol 1.5 DCI Authentique - 39.500 TL

<p>2012 Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus - <strong>44.500 TL</strong></p>

2012 Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus - 44.500 TL

<p>2012 Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend - <strong>53.600 TL</strong></p>

2012 Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend - 53.600 TL

<p>2013 Renault Clio 1.2 16V Joy - <strong>54.000 TL</strong></p>

2013 Renault Clio 1.2 16V Joy - 54.000 TL

<p>2015 Fiat Linea 1.3 Multijet Pop - <strong>54.700 TL</strong></p>

2015 Fiat Linea 1.3 Multijet Pop - 54.700 TL

<p>2013 Hyundai i20 1.4 CRDI Jump - <strong>55.400 TL</strong></p>

2013 Hyundai i20 1.4 CRDI Jump - 55.400 TL

<p>2012 Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline - <strong>57.100 TL</strong></p>

2012 Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline - 57.100 TL

<p>2007 Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance - <strong>66.700 TL</strong></p>

2007 Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance - 66.700 TL

<p>2016 Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy - <strong>71.400 TL</strong></p>

2016 Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy - 71.400 TL

<p>2013 Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus - <strong>76.500 TL</strong></p>

2013 Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus - 76.500 TL

<p>2013 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - <strong>79.000 TL</strong></p>

2013 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - 79.000 TL

<p>2016 Opel Astra 1.6 Edition Plus - <strong>82.800 TL</strong></p>

2016 Opel Astra 1.6 Edition Plus - 82.800 TL

<p>2017 Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban - <strong>84.100 TL</strong></p>

2017 Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban - 84.100 TL

<p>2018 Renault Clio 1.5 DCI Joy - <strong>85.700 TL</strong></p>

2018 Renault Clio 1.5 DCI Joy - 85.700 TL

<p>2014 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - <strong>86.700 TL</strong></p>

2014 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - 86.700 TL

<p>2012 Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline - <strong>90.900 TL</strong></p>

2012 Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline - 90.900 TL

<p>2017 Renault Megane 1.6 16V Joy - <strong>93.100 TL</strong></p>

2017 Renault Megane 1.6 16V Joy - 93.100 TL

<p>2016 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - <strong>98.500 TL</strong></p>

2016 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X - 98.500 TL

<p>2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT - <strong>99.600</strong></p>

2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT - 99.600

'İkinci el araç yatırım aracı oldu' - Haberi Paylaş

Google'a yakalandılar!
En hızlı internet hangi ülkede?
Sakarya'nın 3 ilçesinde doğalgaz bulundu

100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Söz konusu fiyat aralığındaki araçların büyük bir kısmını dizel ve manuel vitesli otomobillerin oluşturduğu dikkat çekerken, listede Fiat, Renault, Ford ve Volkswagen’e ait modellerin ağırlıklı olarak yer aldığı görülüyor.

Toplamda 101 otomobilin yer aldığı listedeki en uygun fiyatlı otomobilin 29 bin 200 TL’lik fiyatıyla 2006 model Hyundai Accent 1.5 CRDI olduğu açıklanırken, 100 bin TL bandına en yakın modelin ise ortalama fiyatı 99 bin 600 TL’ye çıkan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT olduğu belirtiliyor.

'YÜZDE 60'A VARAN ARTIŞLAR VAR' 

İkinci el araç fiyatlarında geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaşanan kademeli artışın Ocak ayında da devam ettiğini kaydeden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok" dedi.

Tüketicilerin aracının değerlenmesini beklediği ve satmadığını bildiren Yalçın, "İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, filo kiralama şirketlerinin araç parklarını elinde tutması ve ithal modellerdeki stok sıkıntıları pazardaki artışa neden olan etkenler arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren  Yalçın, "Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz" diye konuştu.

100 BİN TL'YE KADAR ALINABİLECEK İKİNCİ EL ARAÇLAR
     
SIRAMODELVERSİYONYILFİYAT
1Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire200629.200 TL
2Renault Symbol 1.5 DCI Authentique201039.500 TL
3Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus201244.500 TL
4Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend201253.600 TL
5Renault Clio 1.2 16V Joy 201354.000 TL
6Fiat Linea 1.3 Multijet Pop201554.700 TL
7Hyundai i20 1.4 CRDI Jump201355.400 TL
8Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline201257.100 TL
9Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance200766.700 TL
10Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy201671.400 TL
11Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus201376.500 TL
12Ford Focus 1.6 TDCI Trend X201379.000 TL
13Opel Astra 1.6 Edition Plus201682.800 TL
14Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban201784.100 TL
15Renault Clio 1.5 DCI Joy201885.700 TL
16Ford Focus 1.6 TDCI Trend X201486.700 TL
17Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline 201290.900 TL
18Renault Megane 1.6 16V Joy 201793.100 TL
19Ford Focus 1.6 TDCI Trend X201698.500 TL
20Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT201699.600 TL

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğuş Otomotiv CEO'sundan Volkswagen açıklaması
OTOMOBİL'İkna turları süreci uzattı'
Toyota ve Panasonic birlikte batarya üretecek
OTOMOBİLJaponlardan pil ortaklığı
İşte 'yavru vatan'ın yerli otosu!
OTOMOBİL'Yavru vatan'dan yerli oto
ODD Başkanı Ali Bilaloğlu'ndan önemli açıklamalar
OTOMOBİLElektrikli araca özel şerit talebi
Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti
OTOMOBİLTürkiye 22 Avrupa ülkesini geçti
TürkTraktör'den Agroexpo çıkarması
OTOMOBİLTürkTraktör'den Agroexpo çıkarması
'Sıfır araç fiyatları ikinci elde talebi artırdı'
OTOMOBİL'Araç fiyatları ikinci elde talebi artırdı'
Seat Leon yenilendi
OTOMOBİLDizele veda hibrite merhaba
Volkswagen'den kamyon atağı - Haberler
OTOMOBİLVolkswagen'den kamyon atağı
Aston Martin'in yüzde 20'si Kanadalı iş adamına satıldı
OTOMOBİLYüzde 17'si Kanadalı milyardere satıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X