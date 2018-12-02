12 Dev Adam fırsat tepti

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, deplasmanda oynadığı Karadağ mücadelesinden 71-66’lık skorla mağlup oldu.
Moraca Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye A Milli Erkek Takımımız, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Berkan Durmaz ve Oğuz Savaş beşiyle başladı. Derek Needham ve Oğuz Savaş’ın karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 3.dakikaya millilerimiz Metecan’ın basketiyle 4-3 üstün girdi. Oyunun temposunun düştüğü bölümlerde ikili oyunları Metecan ve Semih ile değerlendiren Ay-yıldızlılarımız durumu da 13-7 yaptı. İlk periyotu 17-13 önde tamamlayan A Milli Erkek Takımımız, ikinci çeyreğin başında Sekulic ve Carapic’in sayılarına engel olamayınca, 14.dakikada ev sahibi ekip 20-19’luk üstünlüğü yakaladı. Mola alan millilerimiz, ara sonrasında Sertaç Şanlı ile rakibinin serisine son verdi. Boyalı alanda Dubljevic’i kullanan Karadağ karşısında oyunun temposunu kontrol eden Ay-yıldızlılarımız, Doğuş Balbay’ın üç sayılık basketiyle skoru 29-26 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Erkek Takımımız 38-37 önde kapattı.
Üçüncü periyotun başında Ivanovic ile üç sayılık basket bulan rakibine Berkan, Semih ve Wilbekin ile yanıt veren millilerimiz, 25.dakikada 8 sayılık farkı yakaladı (51-43). Mola alan Karadağ, aranın ardından Sekulic, Ivanovic ve Dubljevic’in sayılarıyla skor bularak durumu 53-51’e getirdi. Bu bölümden sonra özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle mücadelenin dördüncü çeyreğine 58-55 üstün giren Karadağ, son 10 dakikalık bölüme de Ivanovic’in basketiyle başladı. Doğuş Balbay’ın pota altı tipiyle skor üreten millilerimiz, durumu da 64-57 yaptı. İki takımın da skor bulmakta zorlandığı bölümde Wilbekin ve Doğuş ile serbest atış çizgisinden sayılar kaydeden Ay-yıldızlılarımız, 39. dakikaya girilirken skoru 69-66’ya getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son dakika içerisinde Dubljevic ile basket bulan Karadağ, mücadeleden de 71-66 galibiyetle ayrıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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