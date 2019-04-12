İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 13 bin polis alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce kişi polis alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. İşte 2019 polis alımlarıyla ilgili son bilgiler...
13 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK
İçişleri Bakanı Soylu, karakollarda yapılan yeni düzenlemeyle alakalı bilgilendirmeleri gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığımız güven masalarının kurulması ve 3 bin polis alımlarıyla alakalı süreçlere değindi. Burada yaptığı açıklamasında 3 bin kadın polis alımını duyurdu. Karakollarda görev alan personellere de çeşitli konularda eğitim verildiğini vurguladı. İçişleri Bakan Soylu 25. dönem POMEM için 10 bin polis alımını işaret etmişti. 24. dönem POMEM kapsamında da 3 bin polis alımı gerçekleştiriliyor. Toplamda bu yıl için şuanda 13 bin polis alımının gözüktüğünü ifade etmek mümkün duruyor.
POLİS ALIMI NE ZAMAN 2019?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 13 bin polis alımının başvurularının bu yıl içinde yapılacağını bildirdi fakat net bir tarih açıklanmadı. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis alımı başvuru tarihleri açıklanınca haberimizde olacaktır.
POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
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