Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 15 Nerenin Plakası? 15 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden araçların ön ve arka tamponlarına sıkı bir şekilde sabitlenen alüminyum levhalara, taşıt plakaları adı verilmektedir. Bir aracın kime ait olduğunu bildiren ve aynı zamanda o aracın ilgili devlet mercileri tarafından tanınmasını sağlayan plakaların üzerlerinde harf ve rakamlar yer alır. Üzerlerinde yer alan bu harf ve rakam kombinasyonlarının hepsi birbirinden farklı olan bu plakalar, araçların değişmez parçaları arasında yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

15 Nerenin Plakası? 15 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan öne Belçika ve İngiltere’ye, oradan da tüm dünyaya yayılan plakalar, günümüzde de kullanılmaktadır. Peki, 15 hangi şehrin plakası? Burdur ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

15 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 15 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Burdur’dur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında bağımsız bir sancak konumunda olan Burdur, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır. Burdur’a 15 plaka kodunun verildiği tarih ise 1962’dir.

Türkiye’de artan kara yolu ulaşımının neticesinde, yeni bir plaka sistemine ihtiyaç ortaya çıkmış ve 1962 senesinde bu ihtiyaca cevap vermek adına yeni bir yönetmelik yürürlüğe alınmıştır. 24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelikle, Türkiye’de o an için vilayet statüsünde bulunan 67 ile, alfabetik sıralamalarına göre 1’den 67’ye kadar bir plaka kodu verilmiş; Burdur da bu sıralamadaki yerine göre 15 plaka kodunu almıştır.

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Burdur’un yüzölçümü 7.174 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 273 bin 279 olarak ölçülmüştür. Burdur’da trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının sayısı ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 verilerine göre 148 bin 8 olarak kayıt edilmiştir. Bu araçlar arasında ağır tonaja sahip yük araçlarında hususi otomobillere, motosikletlerden özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm kara taşıtları yer almaktadır.

Burdur İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde tıpkı illerin olduğu gibi ilçelerin de plaka kodları yer almaktadır. Bu kodlamada, iller için plakaların ilk sırasında yer alan rakam ya da rakam kombinasyonları; ilçeler için ise harf ya da harf kombinasyonları kullanılmaktadır. Plakaların tam ortasında yer alan ve harflerden meydana gelen kısım bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu bize göstermektedir.

Şimdi gelin, Burdur’un merkez ilçeleri, Bucak ilçesi, Tefenni ilçesi, Gölhisar ilçesi, Yeşilova ilçesi, Karamanlı ilçesinin plaka harf gruplarını birlikte inceleyelim. İşte, Burdur ilçelerinin plaka kodları:

Burdur Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 15 AA 001 – 15 AA 999
  • 15 AZ 001 – A5 AZ 999
  • 15 A 0001 – 15 A 9999
  • 15 C 0001 – 15 C 9999
  • 15 M 0001 – 15 M 4000
  • 15 T 0001 – 15 T 4000

Bucak İlçesi Plaka Kodlar:

  • 15 EA 001 – 15 EA 999
  • 15 EZ 001 15 EZ 999
  • 15 MA 001 – 15 MA 999
  • 15 MZ 001 – MZ 999
  • 15 T 4001 – 15 T 5000

Tefenni İlçesi Plaka Kodları:

  • 15 FA 001 – 15 FA 999
  • 15 FZ 001 – 15 FZ 999

Gölhisar İlçesi Plaka Kodları:

  • 15 HA 001 – 15 HA 999
  • 15 HZ 001 – 15 HZ 999

Karamanlı İlçesi Plaka Kodları:

  • 15 KA 001 – 15 KA 999
  • 15 KZ 001 – 15 KZ 999

Yeşilova İlçesi Plaka Kodları:

  • 15 LA 001 – 15 LA 999
  • 15 LZ 001 – 15 LZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
GÜNDEM Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! 2023 zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
GÜNDEM Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Evlilik kredisi başvuru şartları 2023: Yeni evleneceklere müjde! Evlilik kredisi ne kadar, kaç TL, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM Faizsiz evlilik kredisi detayları!
Memur maaş zammında son durum: 2023 Memur maaşlarına ek zam var mı ve Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Memur maaş zammında son durum
DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: DSİ 1727 işçi alımı başvurusu ne zaman, başladı mı ve kadro branş dağılımı nasıl?
GÜNDEM DSİ 1727 işçi alımı yapacak! İşte başvuru detayları
GENEL AF ÇIKTI MI? 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı ve infaz indirimi gelecek mi? 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği nedir, neleri kapsıyor ve af yolda mı?
GÜNDEM 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı?
Taşerona kadroda son dakika 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak ve taşerona işçi kimleri kapsıyor, Meclis'e geldi mi?
GÜNDEM 90 bin taşerona kadroda son durum
İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nedir? 2023 İçişleri Bakanlığı personel alımına nasıl ve nereden başvuru yapılır?
GÜNDEM İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
Vergi muafiyeti 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyeti ile ücretsiz internet paketi geliyor!
GÜNDEM Cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyeti geliyor!
KADİR GECESİ NE ZAMAN, hangi gün? Diyanet İşleri ile 2023 Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir ve ibadetleri nelerdir, nasıl ibadet edilir?
GÜNDEM Kadir Gecesi ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.