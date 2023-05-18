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Astrolojide her aya karşılık gelen 12 adet burç mevcuttur. Bu burçlar 4 elemente ayrılmıştır. 4 elementte yükselen burçlar kadar burcumuz üzerinde bir etkiye sahiptir. Peki, 16 Ekim hangi burç? 26 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 16 Ekim burcu kadını ve erkeğinin özellikleri nelerdir? 16 Ekim tarihinde doğanlar için burç yorumu nelerdir? 16 Ekim yükseleni hangi burca denk gelmektedir? 16 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, merak edilen detaylarıyla 16 Ekim burç yorumları.

16 Ekim Hangi Burç?

16 Ekim tarihinde doğanların burcu terazi burcudur. Terazi burcu 23 Eylül ile 22 Ekim arasını kapsamaktadır. Terazi burcunun elementi havadır.

16 Ekim Burcu Ne?

16 Ekim tarihi terazi burcunun tarihidir. Yönetici gezegeni ise Venüs’tür. Venüs gezegeni aşkı, ilişkileri, romantizmi ve güzelliği temsil eder.

16 Ekim Burcu Özellikleri

16 Ekim tarihinde doğanlar terazi burcuna mensup olduğundan dolayı terazi burcunun özelliklerine kısaca değineceğiz. Niteliği öncü olan terazi burçları dengeli ve uyumlu yapıdadırlar. Hayatlarında tutarsız ilişkilere yer yoktur. Onlar için uyum ve denge hayatlarında her zaman ön plana çıkar. Haksızlığa karşı tahammülleri yoktur. Adalet kantarından şaşmazlar. Özgürlüklerine düşkündür. Özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşündükleri ortamda durmak istemezler. Aile ilişkilerinde herkese eşit sevgi dağıtırlar.

Çocukları arasında ayrımcılığa gitmezler. Eşit ve adil yaklaşım onlar için önemlidir. Yalnız kalmaktan pek hoşlanmazlar. Yönetici gezegenleri Venüs olduğundan dolayı tam anlamıyla ilişki insanıdırlar. Ancak ilişkilerinde pahalı şeylere de gönlü kayabilir. Bu noktada onlar için maddiyat da önemli diyebiliriz. Oldukça objektiftirler. Bu objektiflik terazinin dışarıdan soğukkanlı görünmesine sebebiyet verebilir. Bu sebeple teraziye duygusuz yaftası da yapıştırabilirler. Öncü yapıya sahip olduğundan dolayı ilişkiler üzerinde de yönetici tarafları da ağır basmaktadır. Başkalarının onun peşinden koşması terazi burcunun hoşuna gider. Terazi burcu bu hoşnutluğunu ilişkiye döndürebilir ya da ilişkiden kaçınabilir.

16 Ekim Burcu Erkeği

Terazi burcu erkeği eğlenceli bir yapıdadır. Bu eğlenceli yapısıyla ortamlarda ismi geçen bir bireydir. Sosyal çevresi dışa dönüklüğü sayesinde epey geniştir. Kibarlığı ve nezaketiyle dikkat çekmesini iyi bilir. Kimi zaman kararsız bir yapıya bürünebilir. Bu kararsız yapısı sebebiyle partnerlerinin etkisi altına da girebilir. Bu uyumlu tarafından ileri gelmektedir. Tam anlamıyla romantik olan terazi erkeği küçük romantizm oyunlarıyla karşı cinsi etkilemeyi iyi bilir. Flörtçü bir yapısı vardır. Güçlü duygulara sahip olan terazi erkeği karşısındaki insana bağlanacaktır. Bunun dışında hemen sadakat beklemek yersiz olacaktır.

16 Ekim Burcu Kadını

İlişkiler terazi burcu kadını için oldukça önemlidir. İlişkilerden ziyade bağımsızlıklarına da bir o kadar düşkündürler. Samimiyet pek terazi kadınlarına göre değildir. Elbette ki size samimi duygularla yaklaşırlar. Ancak mesafeyi korumayı da iyi bilirler. Terazi kadını oldukça uyumludur. Kimi zaman onu yönetecek bir partnere ihtiyaç duyabilir. Bu da uyumlu yapısından gelmektedir. Kaba ve bencil insanlardan uzak durmayı yeğler. Onun için nezaket ve zarafet son derece önemlidir. Karşısındaki kişinin bilgi birikimine de önem verir. Rahatlığa ve güzelliğe düşkündür. İlişkilerinde genellikle uyumlu ve dengelidir.

16 Ekim Burcu Yorumu

Terazi adaletin ve tutarlılığın burcudur.

Uyumlu yapılarıyla çevreye kolay adapte olurlar.

Düşünsel becerilere önem verirler.

İlişkilerde zarafet ve güzelliğe önem verirler.

Bağımsızlıklarına düşkündürler.

Eğlenmeyi severler. Flört oyunlarından hoşlanırlar.

Olaylara karşı objektif yaklaşım sergilerler.

16 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselenler ortalama 2 saatte bir değişim göstermektedir. Burcunuzun yükselenini öğrenebilmek için doğum tarihinizi saatine kadar detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.

16 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Coşkun Sabah

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık

Tiyatro oyuncusu Behzat Butak

Yazar Konca Kuriş

Siyasetçi Umut Oran

Siyasetçi Ahmet Kutalmış Türkeş

Eski hentbolcu ve model Gamze Karaman

16 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Yazar Oscar Wilde

Arnavutluk Devlet Başkanı Enver Hoca

İsrail devletinin kurucusu David Ben-Gurion

Sosyalist lider Karl Kautsky

Nobel ödüllü Amerikan oyun yazarı Eugene O'Neill

Şarkıcı Inna

Şarkıcı Loreen

Müzisyen John Mayer

Müzisyen Chad Gray

Oyuncu Tim Robbins

Oyuncu Brea Grant

Oyuncu Kellie Martin

Oyuncu Elsa Zylberstein

Oyuncu Randall Batinkoff

Oyuncu Angela Lansbury

Gitarist Flea (Michael Peter Balzary)

Heykeltıraş Rembrandt Bugatti

Formula 1 pilotu Charles Leclerc

Futbolcu Paulo Roberto Falcão

Futbolcu Giuliano Terraneo

Futbolcu Bart Buysse

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