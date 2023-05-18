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En merak edilen sorulardan biri de 31 Ekim’de doğanların hangi burç kategorisine dâhil olduğudur. 31 Ekim’de Doğanlar mücadeleci ve hırslı yapılarıyla bilinirler. Peki, bu özellikleriyle ön plana çıkan hangi burçtur? 31 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 31 Ekim burcu kadını ve erkeğinin özellikleri neler? 31 Ekim burcu yorumu ve yükseleni nedir? 31 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, merak edilen detaylar.

31 Ekim Hangi Burç?

31 Ekim tarihinde doğanlar akrep burcuna mensup olmaktadır. Akrep burcu için tarih aralığı 23 Ekim ile 22 Kasım arasıdır.

31 Ekim Burcu Ne?

31 Ekim tarihinde dünyaya gelenler akrep burcu kategorisinde yer almaktadır. Yönetici gezegenleri Mars ve Plüton olan akrep burçları su elementine dâhildir.

31 Ekim Burcu Özellikleri

Gizemli ve güçlü karakteriyle her ortamda kendini belli eden akrep burcu Zodyak’ın en kıskanç burcudur. Kimi zaman bu kıskaçlık partneriyle arasını bozabilmektedir. Küçük kıskançlık krizleri ilişkilerini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Ne yazık ki doğası gereği kıskanç olan akrepler kendilerinden taviz vermeden ilişkilerine devam etmek isteyebilirler. Gizemli yapıları onların en çekici özellikleridir. Aslında bu onların duygusallıkları gizlemek için takındıkları bir maskedir. Derin duygularla nasıl baş edeceğini bilmeyen akrep burçları çevresine ketum gözükebilirler. Bu sebeple bir akrebin nerede nasıl davranacağını kestirmek zordur. Duygularıyla değil, sezgileriyle hareket ederler. Sezgilerine çoğu zaman güvenilirler ve bu konuda da haklı çıkarlar. Sezgisel becerileri oldukça gelişmiştir. Güven akrep burcu için oldukça önemlidir. Bu güveni hayatın her alanında hissetmek ister. Aşk, iş ya da arkadaşlık fark etmez. Eğer akrep burcu güven duymuyorsa o ilişkiyi sürdürmeyecektir. Kimi zaman kuruntulu davranışlar da sergileyebilmektedir. Bu onların şüpheci yapılarından gelmektedir.

31 Ekim Burcu Erkeği

Akrep burcu erkeği sevdiğini sahiplenmek konusunda diğer burçlardan üstündür. Sevdiğini korumak ve gözetmek ister. Bu onların şüpheci olmalarına zemin hazırlamakla birlikte tartışmalarının temel unsuru olabilir. Karşısındaki partneri bu konuda sıkıntıya düşebilir. Bir akrep erkeğinin en hoşlanmadığı durum kısıtlanmaktadır. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve kısıtlamaya tahammül edemezler. Sizi çok sevse de bunu belli etmekten çekinirler. Gerçek aşkı bulduğunda her şeyi bir kenara atarlar. Sadakat konusunda kimse eline su dökemez. Aynı sadakati karşı cinsten de beklerler. Sabırlıdırlar. Oldukça iyi dinleyici ve konuşmacıdırlar. Ancak bu yönlerini güven duyduğu ve samimiyet oluşturduğu kişilere karşı gösterirler.

31 Ekim Burcu Kadını

31 Ekim’de doğan akrep kadını oldukça cesurdur. Sevdiği için her zorluğa göğüs gerebilir. Sevdiği kişi onun için uç bir noktadır. Çünkü güven ve sadakat besler. Güvenmediği kişiyle asla sevgili olmaz. Derin duygularını karşısına çıkacak özel kişi için saklar. Oldukça kıskaçtırlar. Partnerini gözetmek için ellerinden geleni yaparlar. Kıskanç yapıları akrep burcu kadınını rekabetçi yapmaktadır. Şayet sadakatinizden şüphe duyarsa ilişkiyi sonlandırır ve bunda tereddüt etmez. Utangaç yapıya sahip değildirler, sadece insanlara karşı mesafeli olmayı tercih ederler. Arkadaşlık ilişkilerine oldukça önem verirler ve bu konu hakkında da seçicidirler. Bu sebeple çevresinde az ve öz insan vardır.

31 Ekim Burcu Yorumu

Sezgisel yönleri kuvvetlidir.

Sessiz ve temkinlidirler.

Güven ve sadakat akrep burcu için çok önemlidir.

Çoğu zaman yalnız kalmayı tercih ederler.

Hırs ve başarının anahtarı akrep burcunda gizlidir.

Sır saklama konusunda oldukça iyidirler.

Kıskanç olduklarından dolayı kimi zaman partnerine karşı şüpheci yaklaşırlar.

Dürüsttürler. Ne olursa olsun doğruya söylerler.

Kontrol etmeyi severler.

İnatçıdırlar. Uzlaşmacı yönleri zayıftır.

31 Ekim Yükseleni Nedir?

31 Ekim tarihinde doğan akrep burçlarının en merak ettiği konulardan biri de yükselen burçlardır. Yükselen burçlar dakikalar üzerinde etkili olabildiğinden dolayı aynı gün doğanların dahi yükselen burçları farklılık göstermektedir. Yükselen burcunuzu öğrenebilmek için doğum saatinizi detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.

31 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Sezgi Sena Akay

Oyuncu Ayda Aksel

Oyuncu ve eski manken Arzum Onan

Şair ve söz yazarı Çiğdem Talu

Futbolcu Muzzy İzzet

31 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Piper Perabo

Oyuncu Justin Chatwin

Oyuncu Johnny Whitworth

Oyuncu Rob Schneider

Oyuncu ve yönetmen Dermot Mulroney

Oyuncu Michael Landon

Oyuncu Samaire Armstrong

Rap sanatçısı Vanilla Ice

Şarkıcı Adam Schlesinger

Gitarist Frank Iero

Müzisyen Mikkey Dee

U2 grubunun davulcusu Larry Mullen Jr

Yönetmen Peter Jackson

İngiliz futbolcu Marcus Rashford

Portekizli futbolcu Simão Sabrosa

Nijeryalı fubolcu Musa Muhammed

Hollandalı eski kaleci Ruud Hesp

Brezilyalı eski futbolcu Carlos Dunga





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