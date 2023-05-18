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Haberler Yaşam Astroloji 30 Ekim Hangi Burç? 30 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Çoğumuz hangi burca ait olduğumuzu bilsek de bir kısmımız burçlar hakkında detaylı bilgilere sahip değil. Hal böyle olunca hangi burç olduğumuzu ve burcumuzun kişilik üzerindeki etkisini araştırmaya koyuluyoruz. 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? İşte, detaylar.

30 Ekim Hangi Burç? 30 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Burçlar her ay karşılık olacak şekilde 12 tanedir. Burç sıralaması; koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıktır. Burçlar belirli özellikleriyle halkı arasında tanınmaktadır. Peki, 30 Ekim tarihinde doğan biri hangi burçtur? 30 Ekim burcu kadını ve erkeğinin özellikleri neler? 30 Ekim burcu yorumu ve yükseleni nedir? 30 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, merak edilen detaylar.

30 Ekim Hangi Burç?

30 Ekim tarihinde doğanların burcu akrep burcudur. Akrep burcu 23 Ekim ile 22 Kasım arasını kapsamaktadır. 4 elementte su grubu içerisinde yer almaktadır.

30 Ekim Burcu Ne?

30 Ekim’de doğanlar akrep burcu kategorisinde yer almaktadır. Akrep burcu iki gezegen tarafından yönetilmektedir. Bu gezegenler Mars ve Plüton’dur.

30 Ekim Burcu Özellikleri

30 Ekim’de doğan akrep burçlarının belirli özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu özellikler şunlardır:

  • Kıskaçtırlar. Akrep burçları Zodyak’ın en kıskanç burcudur. Partnerine karşı duyduğu şüpheciliği ilişkilerinde açıkça belli etmektedir.

  • Mücadeleci ve hırslı yapıları vardır. Bu yapıları Mars gezegeninin akrep burcunun hayatına yansımasından gelmektedir. Hırslı yapıları gereği bir işi başarıya ulaştırmadan sonlandırmazlar.

  • Onunla bir yola çıktıysanız sizi asla yarı yolda bırakmayacaktır. Akrep oldukça iyi bir dosttur. Dostları için birçok şeyden feragat edebilir.

  • Güven onlar için zaman alıcı bir süreçtir. Kimseye gözü kapalı güvenmezler. Güvendikleri kişileri de kolay kolay yarı yolda bırakmazlar. Sözlerine sadıktırlar.

  • Şeffaflık akrep burcuna göre değildir. Mistik yapıları gereği özellikle karşı cins tarafından merak uyandırıcıdırlar. Keşfedilmek isterler.

  • Kimi zaman agresif hareketler sergileyebilirler. Sakinleşmeleri uzun zaman alır. Bu noktada ona biraz zaman tanımalısınız.

  • Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Aşk, iş ve arkadaşlık ilişkilerinde sezgilerini referans alırlar.

30 Ekim Burcu Erkeği

Görünüş itibariyle sessiz ve sakin olan akrep burcu erkeğinin içerisinde fırtınalar kopmaktadır. Duygularını başkalarına belli etmeyi sevmezler. Genellikle iç dünyalarında yaşarlar. Bu yüzden onların ne düşündüğünü ve neden bu şekilde davrandığını anlamanız güçtür. Sahiplenici yapısı kimi zaman sizi bunaltabilir. Ancak akrep erkeği sevdiği kadına karşı oldukça tutucudur. Onun kolları arasından kayıp gitmenize izin vermez. Sizi her daim korur ve kollar. Duygusal ilişki içerisine girişmeden önce son derece temkinli yaklaşırlar. Herkese hemen güven duygusu beklemezler. Bu zaman alabilir. Güvendikten sonra ise oldukça sadık ve koruyucudurlar. Akrep burcu erkeğini kaybetmemek için dürüst ve sadık olmanız yeterlidir.

30 Ekim Burcu Kadını

Akrep burcu kadını oldukça gizemlidir. Bu gizemli yapısını nihayete kavuşturacak bir erkek görmek ister. Dışarıdan ketum olarak algılanabilir. Aslında bu davranışları size karşı güven kazanmadığından dolayıdır. Akrep kadını için güven ve sadakat çok önemlidir. Karşısındaki erkeğe de güven duymak ister ancak bu zaman alan bir süredir. Sadakat konusunda ise taviz vermez. Bir kez aldatılmışsa ikinci bir şansı vermez. İntikam duyguları güçlü olduğundan dolayı affetme konusunda da sıkıntılar yaşayabilmektedir. Akrep burcu kadını sezgilerine güvenir. Sezgileri onu yanıltmaz. Karşısındaki kişinin yanlış bir insan olduğunu düşünüyorsa gerçekten de o kişi onun için iyi bir seçenek değildir.

30 Ekim Burcu Yorumu

  • Çekici ve gizemlidirler.

  • Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Davranışları da sezgilerine göre şekillenir.

  • Oldukça kıskançtırlar. Bu kıskaçlıkları kimi zaman partnerlerini kısıtlamaya kadar götürebilir.

  • Güven ve sadakat akrepler için çok önemlidir. İlişkilerini güven üzerine şekillendirirler.

  • Mücadeleci ve hırslı yapıları vardır.

  • Maneviyat ve tutkunun gizemli karışımlarıdır.

  • Sessiz ve mesafelidirler.

  • Arkadaşlık konusunda son derece seçicidirler.

  • En iyi dostluklar akrep burcuyla kurular. Sizi asla yarı yolda bırakmazlar.

30 Ekim Yükseleni Nedir?

30 Ekim tarihinde doğan akrep burçları yükselenini internet üzerinden ya da belirli kaynaklardan öğrenebilir. Bunun için detaylı bir doğum saatine sahip olması gereklidir.

30 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Gülçin Ergül

  • Şarkıcı Tan Taşçı

  • Rap sanatçısı Fuat Ergin

  • Oyuncu Doğa Rutkay

  • Senarist Raci Şaşmaz

  • Siyasetçi Mehmet Ağar

  • Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat

30 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Rap sanatçısı MC Daleste

  • Oyuncu Jun Ji-hyun

  • Oyuncu Nia Long

  • Oyuncu Matthew Morrison

  • Oyuncu Juliet Stevenson

  • Oyuncu ve yönetmen Charles Martin Smith

  • Oyuncu Kevin Pollak

  • Müzisyen Gavin Rossdale

  • Yazar Ursula Poznanski

  • Yazar Paul Valéry

  • Alman fizikçi Theodor W. Hänsch

  • ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump

  • Kanadalı güreşçi Adam Joseph Copeland

  • Arjantinli futbolcu Diego Maradona

  • Amerikalı basketbolcu Devin Booker

  • Avusturalyalı futbolcu Ashley Barnes

  • Alman voleybolcu Margareta Kozuch

  • Bulgar eski futbolcu Dimitır İvankov

  • Belçikalı eski futbolcu Jean-Marc Bosman

  • Alman teknik direktör Stefan Kuntz

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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