Burçların geneli tanımı bu şekildedir. Yükselen burçlar ise doğum anındaki doğu ufuk çizgisindeki doğu tarafında yer alan burçtur. Burçlar konusunda en merak edilen konulardan biri de kişiliğimiz üzerinde etkili olup olmadıklarıdır. O halde 29 Ekim tarihinde doğan biri hangi burçtur? 29 Ekim burcu kadını ve erkeğinin özellikleri neler? 29 Ekim burcu yorumu ve yükseleni nedir? 29 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? Merak edilen tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

29 Ekim Hangi Burç?

29 Ekim’de doğanların burcu akrep burcudur. Akrep burcu 23 Eylül ile 22 Kasım arasını kapsamaktadır.

29 Ekim Burcu Ne?

29 Ekim tarihi akrep burçlarının doğum tarihidir. Akrep burçları mücadeleci ve azimli yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Elementi ise sudur.

29 Ekim Burcu Özellikleri

29 Ekim tarihinde doğan akrep burçlarının belirleyici özellikleri vardır. Öncelikle akrep burçlarının olumsuz özelliklerden başlayalım. Akrep burçları kincidir. Kin tutmayı severler. Bu kinleri intikam boyutuna dönüşebilmektedir. Bir nevi karmaya inanırlar. Ne ekerseniz onu biçersiniz mottosuyla hareket ederler. Yapılan kötülüğü sineye çekmezler. Bir diğer olumsuz özellikleri ise şüpheci yapılarıdır. Bu şüpheci yapıları nedeniyle karşısındakine kolay güvenemezler. Bir akreple tartışma içindeyseniz kaybetmeye mahkûmsunuz.

Akrepler her tartışmadan galip çıkmak isterler. Onlara göre kendileri hep haklıdır ve karşısındaki kişiler hep haksızdır. Akrep burcunun bu olumsuz özelliklerine karşılık olumlu özellikleri de vardır. Öncelikle akrepler oldukça güvenilir burçlardır. Sizi yarı yolda bırakmaz ve her ihtiyacınıza koşar. Yaşamlarını da belirli bir istikrarda sürdürür. Hayat düzeninin bozulmasını istemezler. En önemli özelliği sahiplenici yapılarıdır. Sahiplenici yapıları sebebiyle sizi her daim koruyup kollarlar. Bilinenin aksine oldukça duygusallardır. Ancak bu duygusallıklarını insanlara belli etmeyi sevmezler.

29 Ekim Burcu Erkeği

Akrep erkekleri iş yönünden oldukça aktiftirler. Azimli yapıları gereği başarıdan başarıya koşarlar. İş yükü yönünden sıkıntı çekmezler çünkü her işin altından kalkabilirler. Ancak bu iş kolik yapısı onu sosyal hayattan koparabilir. Sosyal hayata dâhil olmayı severler ancak bunu belirli ölçülerde yaparlar. Bu sebeple geniş bir arkadaş çevresi vardır diyemeyiz. Herkese hemen güven duymazlar. Güven duygusunun oluşması zaman almaktadır. Arkadaşlar ve eş konusunda oldukça seçicidir. Kendinden üstün niteliklere sahip olan insanların hayatında bulunmasını ister. Eşlerine karşı oldukça sahiplenicidir. Sizi tüm kötülüklerden korumak isterler. Akrep erkeği kıskanç yapıdadır ancak kıskandığını kolay kolay belli etmez. Genellikle bunu güler bir yüzle maskeler.

29 Ekim Burcu Kadını

29 Ekim tarihinde doğan akrep burcu kadını mahremiyetlerine düşkünlüğüyle bilinirler. Size bir sır vermişse bu sırrın üçüncü kişiler tarafından duyulmasını istemezler. Yani aynı mahremiyeti sizden de beklerler. Oldukça sadıktırlar. Ancak sadakatleri güvenle bağlantılıdır. Güven konusuna her şeyden fazla önem verirler. Güvenmedikleri kişilerle yollarını ayırırlar. Seçicilikleri başlarına beladır. Seçici davranmaları sebebiyle arkadaş sayıları da oldukça azdır. Az ama öz mottosundan ilerlerler. Azimli ve mücadeleci yapıları vardır. Bu sebeple başarıdan başarıya koşarlar. Kıskanç yapıları gereğiyle kimi zaman partneriyle arası bozulabilir çünkü zaman zaman kıskançlığın dozunu abartabilirler. Oysaki bu onların doğasında vardır. Akrep kadını fiziksel olarak da oldukça çekicidir. Kendine has aurası karşı cins için çekim etkisi yaratır.

29 Ekim Burcu Yorumu

Karizmatik ve çekicidirler.

Kıskançlığı ve kindarlığıyla bilinirler.

İntikam duyguları güçlüdür.

İş hayatında elde edemeyecekleri başarı yoktur.

Azimli ve mücadelecidirler.

Sezgileri oldukça kuvvetlidir.

Baskıya gelemezler; özgürlüklerine düşkündürler.

Mahremiyete önem verirler.

Kimi konularda oldukça inatçıdırlar.

Kendilerinin her konuda haklı olduğunu düşünürler.

Sevdiği şeylerden kolay kolay vazgeçmezler.

Güven duygusu onlar için çok önemlidir.

29 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlarda en az Güneş burçları kadar kişiliğimizi etkilemektedir. Kişinin yükselen burcunu hesaplayabilmesi doğum saatini ve dakikasını ayrıntılı olarak bilmesi gerekmektedir.

29 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Müjdat Gezen

Oyuncu Ayla Algan

Oyuncu ve model Leyla Lydia Tuğutlu

Sunucu Sezen Cumhur Önal

Yazar Muzaffer İzgü

Yazar Füruzan

Siyasetçi Abdullah Gül

Siyasetçi Necmettin Erbakan

Sanat tarihçi ve felsefeci Nazan İpşiroğlu

Kadın halterci Nurcan Taylan

İş adamı Mustafa Koç

29 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Amerikalı ressam Bob Ross

Oyuncu Winona Ryder

Oyuncu Joely Fisher

Oyuncu India Eisley

Oyuncu Richard Dreyfuss

Oyuncu Janet Montgomery

Oyuncu Italia Ricci

Oyuncu Ben Foster

Oyuncu Nicolas Gob

Oyuncu Rufus Sewell

Şarkıcı Eric Saade

Şarkıcı Tove Lo

Şarkıcı Randy Jackson

Müzisyen Toby Smith

Kanadalı buz patenci Vanessa Crone

Fransız eski futbolcu Jérémy Mathieu

Türk asıllı Alman futbolcu Malik Fathi

Yunan eski futbolcu Yorgos Fotakis

Hollandalı futbolcu Edwin van der Sar

Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Phillip Cocu

