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Günümüze ulaşmayı başarmış kaynaklar bize Sümerlileri gösterir. Burçları ilk bulan Sümerlilerdir. Sümerliler bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak hesap etmişlerdir. Burçların 12 adet olmasının sebebi her aya karşılık bir burcun yer almasından dolayıdır. 28 Ekim hangi burç? 28 Ekim tarihinde dünyaya gelenlerin burcu ne? 28 Ekim burcun yorumu ve yükseleni nedir? 28 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar.

28 Ekim Hangi Burç?

28 Ekim tarihinde doğanlar akrep burcu kategorisinde yer almaktadır. 23 Ekim ile 22 Kasım arasını kapsamaktadır. Akrep burcu su grubundandır.

28 Ekim Burcu Ne?

28 Ekim tarihine akrep burçları dâhil olmaktadır. Akrep burçlarının yönetici gezegeni ise Mars ve Plüton’dur.

28 Ekim Burcu Özellikleri

Akrep burçları halk arasında kindarlığı ve kıskançlığıyla nam salmıştır. Özellikle aşırı kıskanç kişilerin genellikle akrep burcu olup olmadığı sorulur. Mücadeleci ve hırslı yapılarıyla tuttuğunu koparmadan bırakmazlar. Bu sebeple bir akrep burcunun başarı kazanması oldukça kolaydır. Yönetilmeyi değil, yönetmeyi tercih ederler. Sezgilerine güvenilirler ve çoğu zamanda sezgileriyle hareket ederler. İçgüdüleri gelişmiştir. Akrebin mottosu “istiyorum” kelimesidir. Bakışlarıyla sevdikleri insanlara sevgisini, nefret ettikleri insanlara nefretini rahatlıkla belli ederler. Duygularını derinlemesine yaşarlar. İkili ilişkilerdeki temel unsuru güvendir. Akrep güven duymadığı bir insanla yola çıkmaz. Aşk ve cinsellik konularına diğer burçlara oranla daha düşkündürler. Tutkularına söz geçiremezlerse tehlikeli olabilirler. Kendini beğenmiş, tepeden bakan insanları sevmezler. Sevmediklerini göstermekten de çekinmezler. İkna konusunda zor burçtur. Körü körüne herkese, her şeye inanmaz. İyi bir araştırma yapar. Gösterişten uzak bir yaşamı tercih ederler.

28 Ekim Burcu Erkeği

Akrep burcu erkeği çekim gücü yüksek kişilerden ulaşır. Sözel becerilere yatkınlığı daha fazladır. Sanatsal detaylardan hoşlanır. İlişki hakkında konuşmayı sevmezler. İlişkinin konuşulmasını değil, yaşanmasını tercih ederler. Sezgileriyle hareket eden akrep burcu erkeği kimi zaman mantığını devre dışı bırakabilir. Bu özellikle duygusal ilişkilerinde geçerlidir. Sizinle iletişim kurmayı, yeni yerler keşfetmeyi sever. Muhabbetleri oldukça iyidir. Akrep burcu erkeğiyle her konu hakkında özgürce konuşabilirsiniz. Çevresine yaydıkları aura onların çekim gücünün ispatıdır. Kendilerine has bir havaları yer aldığından dolayı karşı cinsi etkilemeyi iyi bilirler. İlişkilerde sahiplenici yapıdadırlar.

28 Ekim Burcu Kadını

Akrep burcu kadınları Zodyak burç kuşağının en güçlü burcudur. Güç ve mücadele akrep kadını tanımlayan iki kelimedir. Zorluklar karşısında asla pes etmezler. İş hayatında da hep ileriye gitmek isterler. Kendilerini her anlamda geliştirmek ve iyi bir vizyon yaratmak için çaba içine girişirler. Akrep kadınları tıpkı akrep erkekleri gibi cinsel konulara tutkuyla bağlıdır. Güven onlar için çok önemlidir. Size tam anlamıyla güvenirse bütün sırlarını anlatabilir. Ancak güvenmediği kişiye de sonradan ısınması pek mümkün değildir. Onun için ilk izlenim oldukça önemlidir. Akrep burçları kadınları uzun ilişkileri tercih eder. Bu da onların kalıcı dostluklara sahip olmasını sağlar. Akrep kadınının çevresinde az ama öz insan vardır. Arkadaşlık ilişkilerinde de oldukça seçicidirler.

28 Ekim Burcu Yorumu

Sezgisel becereli gelişmiştir. İçgüdüleri kuvvetlidir.

Hırslı ve mücadeleci yapıya sahiptirler.

Tutkulu aşıktırlar.

Arkadaş ve eş seçimlerinde seçicidirler.

Kıskançlık akrep burcunu tanımlayan bir kelimedir.

Güçlü bir aurası vardır.

Özgürlüklerine düşkündürler.

Doğası gereği yardım severdirler.

Oldukça inatçı yapıları vardır.

28 Ekim Yükseleni Nedir?

28 Ekim tarihinde doğan akrep burçlarının yükselen burçları doğum saatine göre değişmektedir. Yükselen burçları gün içerisinde ortalama 2 saatte bir farklılık göstermektedir. Bu sebeple doğum tarihinizi ve doğum saatinizi detaylı olarak bilmek önem taşır.

28 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Müzisyen Ahmet Kaya

Müzisyen Necdet Koyutürk

Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Kaplan

Fotoğrafçı ve oyuncu Atıf Emir Benderlioğlu

Güreşçi Rahman Bilici

Futbolcu Olcay Çetinkaya

28 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Devon Murray

Oyuncu Joaquin Phoenix

Oyuncu Jasmine Jessica Anthony

Oyuncu Matt Smith

Oyuncu Finn Wittrock

Oyuncu Go Eun-ah

Oyuncu Lauren Holly

Oyuncu Daphne Zuniga

Oyuncu Luka Peroš

Şarkıcı Frank Ocean

Şarkıcı An Ye-seul

Şarkıcı ve eski güreşçi Christy Hemme

Şarkıcı Eros Ramazzotti

Rap sanatçısı Natina Reed

Model Bianca Gascoigne

Müzisyen Ben Harper

Ressam Francis Bacon

Yazar Evelyn Waugh

Yazar ve eski sporcu Caitlyn Jenner

Çek futbolcu Milan Baroš

İngiliz futbolcu Lucy Bronze

İngiliz futbolcu Alan Smith

Nijeryalı futbolcu Obafemi Martins

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