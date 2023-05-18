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Haberler Yaşam Astroloji 27 Ekim Hangi Burç? 27 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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27 Ekim hangi burç? 27 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrologlar tarafından burçlar günlük, haftalık ya da aylık olarak yorumlanırlar. İnternetin elimizin altında bulunması dolayı burç yorumlarına ulaşımı kolaylaştırmıştır. Güneş’in doğum anındaki pozisyonuyla belirlenen tam 12 adet burç yer almaktadır. 27 Ekim hangi burç? 27 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? İşte, detaylar.

27 Ekim Hangi Burç? 27 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Kişiler doğdukları günün hangi burca ait olduğunu araştırmak için genellikle arama motorlarından faydalanmaktadır. Bu günlerden biri de 27 Ekim’dir. 27 Ekim’de doğanlar mücadeleci ve hırslı yapılarıyla tanınırlar. 27 Ekim hangi burç? 27 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 27 Ekim burcu yorumu ve yükseleni nedir? 27 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, merak edilen detaylar.

27 Ekim Hangi Burç?

27 Ekim tarihinde doğanlar akrep burcudur. Akrep burcunun elementi ise sudur. Savaş gezegeni Mars ve gücün gezegeni Plüton tarafından yönetilir.

27 Ekim Burcu Ne?

27 Ekim tarihi akrep burçlarının doğum tarihidir. Akrep burçları 23 Ekim ile 22 Kasım arasını kapsamaktadır. Akrep burçları hırslı ve azimli yapılarıyla ön plana çıkmaktadır.

27 Ekim Burcu Özellikleri

  • Herkese karşı güven beslemezler. Güven onlar için zaman alıcı bir süreçtir. Önüne gelene güvenmezler. Onun güvenini kazanmak için çabalamanız gerekmektedir.

  • Kimi zaman saldırgan tavırlar besleyebilirler. Sinirlendikten sonra sakinleşmeleri uzun sürer. Sakinliğe kavuşana kadar bu süre zarfında akrep burcuna bir şey sormamanızı tavsiye ederiz. Bu onu tekrar sinirlendirebilir.

  • Kıskançlık seviyesi en fazla olan burçtur. Bu sebeple her ilişkiye şüpheyle yaklaşır. Sevgilisini sürekli kontrol etmek ister.

  • Gizemli yapıları özellikle karşı cins için merak uyandırıcı bir özelliktir. Kendilerini her ortamda belli etmeyi sevmezler. Şeffaflık onlara göre değildir. Ancak samimiyet duyduğu kişilere karşı duygularında açık olabilirler.

  • Tam anlamıyla işkoliklerdir. Bir eli telefonda bir eli bilgisayarda birini görürseniz biliniz ki bu akrep burcudur. İş hayatında o kadar yoğunlardır ki sosyal hayatı geri plana atabilirler.

  • Onunla bir yola çıktıysanız sizi asla yarı yolda bırakmayacaktır. Akrep oldukça iyi bir dosttur. Dostları için birçok şeyden feragat edebilir.

27 Ekim Burcu Erkeği

Akrep erkeği her alanda sahiplenici bir yapıya sahiptir. İlişki içindeyken bu sakinleştirici yapısı zamanla sizi bezdirebilir. Oysaki onun için sevgisinin bir ifade ediliş biçimidir. Akrep erkeği oldukça kıskanç yapıdadır. Bu kıskançlığı bazen küçük bir tartışmayı kavgaya dönüştürebilir. Bu özelliklerinin hepsi onun size karşı sevgisinin ifade ediliş biçimidir. Cinsellik konusunda oldukça heveslidir. Sizinle paylaşmak isteyeceği bu anın onun hayatının vazgeçilmez noktalarından biridir. Ayakları yere sağlam basan akrep burcu erkeği sezgisel güçlerinden destek olur. Sezgisel yönleri oldukça kuvvetli olduğundan dolayı genellikle içgüdülerinde hüsrana düşmez. Risk almak konusunda başarılıdırlar. Cesaret gerektiren birçok işin altında akrep erkeğinin imzası yer alır.

27 Ekim Burcu Kadını

İnişler ve çıkışlar gözünüzü korkutmasın, konu sevdikleri olunca akrep kadının yapamayacağı şey yoktur. Sevdiklerini ne pahasına olursa olsun korumaya hazırdırlar. Bu akrep kadınının en belirgin özelliğidir. Kararlık söz konusu olduğunda akrep kadınları ne istediğini çok iyi bilir ve bu uğurda onu durduracak hiçbir güç yoktur. İstediğini almak için emin adımlarla hareket edecektir. Tehlikeli durumlardan ya da riskli davranışlardan kaçınmazlar. Oldukça cesurdurlar. Akrep kadınının bağlılığı takdire şayandır. Eşlerine, arkadaşlarına ve ailesine son derece bağlıdır. Duygularını kolay kolay belli etmeseler de akrep kadını Zodyak’ın en tutkulu burcudur. Birinden etkilendiklerinde genellikle savunmaz taraflarını da açığa çıkarırlar. Akrep kadının kıskançlığı bu kadar yoğun yaşaması zaman zaman onu sıkıntıya sokabilir. Bir nevi kıskançlığın özünü oluştururlar diyebiliriz.

27 Ekim Burcu Yorumu

  • Sadık ve güvenilirlerdir.

  • Duygularını herkese belli etmekten kaçınırlar.

  • Tutkulu ve ilgili yanları vardır.

  • Sezgileriyle hareket ederler.

  • Kıskançlıkları kimi zaman başlarına iş açabilir.

  • Hırslı ve mücadeleci yapıdadırlar.

  • Oldukça inatçı yapıları vardır.

  • Kontrolcü olma eğilimindedirler.

27 Ekim Yükseleni Nedir?

27 Ekim tarihinde doğanlar yükselen burcunu öğrenebilmek için detaylı doğum saatine sahip olmalıdır. Eğer detaylı olarak doğum saatinizi ve gününü biliyorsanız yükselen burcunuzu internet üzerinden öğrenebilirsiniz.

27 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ

  • Oyuncu Tanju Gürsu

  • Oyuncu Furkan Palalı

  • Oyuncu Fatma Büşra Ayaydın

  • Oyuncu Ahsen Eroğlu

  • Kaleci Volkan Demirel

  • Boksör Ünsal Arık

  • Güreşçi Ahmet Kireççi

27 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Kim Woo-seok

  • Şarkıcı Euna Kim

  • Müzisyen Vanessa Mae

  • Oyuncu Roberto Benigni

  • Oyuncu Marie Mouté

  • Oyuncu Patrick Fugit

  • Oyuncu Alba Flores

  • Oyuncu Jean-Pierre Cassel

  • Oyuncu John Cleese

  • Sunucu ve model Merche Romero

  • Yazar Sylvia Plath

  • Ressam Roy Lichtenstein

  • ABD'nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt

  • İngiliz kâşif James Cook

  • Kazak eski futbolcu Ali Aliyev

  • İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör Glenn Hoddle

  • Amerikalı basketbolcu Lonzo Ball

  • Fransız futbolcu Kurt Zouma

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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