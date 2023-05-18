HABERTURK.COM

Kişiler doğdukları günün hangi burca ait olduğunu araştırmak için genellikle arama motorlarından faydalanmaktadır. Bu günlerden biri de 27 Ekim’dir. 27 Ekim’de doğanlar mücadeleci ve hırslı yapılarıyla tanınırlar. 27 Ekim hangi burç? 27 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 27 Ekim burcu yorumu ve yükseleni nedir? 27 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, merak edilen detaylar.

27 Ekim Hangi Burç?

27 Ekim tarihinde doğanlar akrep burcudur. Akrep burcunun elementi ise sudur. Savaş gezegeni Mars ve gücün gezegeni Plüton tarafından yönetilir.

27 Ekim Burcu Ne?

27 Ekim tarihi akrep burçlarının doğum tarihidir. Akrep burçları 23 Ekim ile 22 Kasım arasını kapsamaktadır. Akrep burçları hırslı ve azimli yapılarıyla ön plana çıkmaktadır.

27 Ekim Burcu Özellikleri

Herkese karşı güven beslemezler. Güven onlar için zaman alıcı bir süreçtir. Önüne gelene güvenmezler. Onun güvenini kazanmak için çabalamanız gerekmektedir.

Kimi zaman saldırgan tavırlar besleyebilirler. Sinirlendikten sonra sakinleşmeleri uzun sürer. Sakinliğe kavuşana kadar bu süre zarfında akrep burcuna bir şey sormamanızı tavsiye ederiz. Bu onu tekrar sinirlendirebilir.

Kıskançlık seviyesi en fazla olan burçtur. Bu sebeple her ilişkiye şüpheyle yaklaşır. Sevgilisini sürekli kontrol etmek ister.

Gizemli yapıları özellikle karşı cins için merak uyandırıcı bir özelliktir. Kendilerini her ortamda belli etmeyi sevmezler. Şeffaflık onlara göre değildir. Ancak samimiyet duyduğu kişilere karşı duygularında açık olabilirler.

Tam anlamıyla işkoliklerdir. Bir eli telefonda bir eli bilgisayarda birini görürseniz biliniz ki bu akrep burcudur. İş hayatında o kadar yoğunlardır ki sosyal hayatı geri plana atabilirler.

Onunla bir yola çıktıysanız sizi asla yarı yolda bırakmayacaktır. Akrep oldukça iyi bir dosttur. Dostları için birçok şeyden feragat edebilir.

27 Ekim Burcu Erkeği

Akrep erkeği her alanda sahiplenici bir yapıya sahiptir. İlişki içindeyken bu sakinleştirici yapısı zamanla sizi bezdirebilir. Oysaki onun için sevgisinin bir ifade ediliş biçimidir. Akrep erkeği oldukça kıskanç yapıdadır. Bu kıskançlığı bazen küçük bir tartışmayı kavgaya dönüştürebilir. Bu özelliklerinin hepsi onun size karşı sevgisinin ifade ediliş biçimidir. Cinsellik konusunda oldukça heveslidir. Sizinle paylaşmak isteyeceği bu anın onun hayatının vazgeçilmez noktalarından biridir. Ayakları yere sağlam basan akrep burcu erkeği sezgisel güçlerinden destek olur. Sezgisel yönleri oldukça kuvvetli olduğundan dolayı genellikle içgüdülerinde hüsrana düşmez. Risk almak konusunda başarılıdırlar. Cesaret gerektiren birçok işin altında akrep erkeğinin imzası yer alır.

27 Ekim Burcu Kadını

İnişler ve çıkışlar gözünüzü korkutmasın, konu sevdikleri olunca akrep kadının yapamayacağı şey yoktur. Sevdiklerini ne pahasına olursa olsun korumaya hazırdırlar. Bu akrep kadınının en belirgin özelliğidir. Kararlık söz konusu olduğunda akrep kadınları ne istediğini çok iyi bilir ve bu uğurda onu durduracak hiçbir güç yoktur. İstediğini almak için emin adımlarla hareket edecektir. Tehlikeli durumlardan ya da riskli davranışlardan kaçınmazlar. Oldukça cesurdurlar. Akrep kadınının bağlılığı takdire şayandır. Eşlerine, arkadaşlarına ve ailesine son derece bağlıdır. Duygularını kolay kolay belli etmeseler de akrep kadını Zodyak’ın en tutkulu burcudur. Birinden etkilendiklerinde genellikle savunmaz taraflarını da açığa çıkarırlar. Akrep kadının kıskançlığı bu kadar yoğun yaşaması zaman zaman onu sıkıntıya sokabilir. Bir nevi kıskançlığın özünü oluştururlar diyebiliriz.

27 Ekim Burcu Yorumu

Sadık ve güvenilirlerdir.

Duygularını herkese belli etmekten kaçınırlar.

Tutkulu ve ilgili yanları vardır.

Sezgileriyle hareket ederler.

Kıskançlıkları kimi zaman başlarına iş açabilir.

Hırslı ve mücadeleci yapıdadırlar.

Oldukça inatçı yapıları vardır.

Kontrolcü olma eğilimindedirler.

27 Ekim Yükseleni Nedir?

27 Ekim tarihinde doğanlar yükselen burcunu öğrenebilmek için detaylı doğum saatine sahip olmalıdır. Eğer detaylı olarak doğum saatinizi ve gününü biliyorsanız yükselen burcunuzu internet üzerinden öğrenebilirsiniz.

27 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ

Oyuncu Tanju Gürsu

Oyuncu Furkan Palalı

Oyuncu Fatma Büşra Ayaydın

Oyuncu Ahsen Eroğlu

Kaleci Volkan Demirel

Boksör Ünsal Arık

Güreşçi Ahmet Kireççi

27 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Kim Woo-seok

Şarkıcı Euna Kim

Müzisyen Vanessa Mae

Oyuncu Roberto Benigni

Oyuncu Marie Mouté

Oyuncu Patrick Fugit

Oyuncu Alba Flores

Oyuncu Jean-Pierre Cassel

Oyuncu John Cleese

Sunucu ve model Merche Romero

Yazar Sylvia Plath

Ressam Roy Lichtenstein

ABD'nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt

İngiliz kâşif James Cook

Kazak eski futbolcu Ali Aliyev

İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör Glenn Hoddle

Amerikalı basketbolcu Lonzo Ball

Fransız futbolcu Kurt Zouma

ÖNERİLEN VİDEO