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Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

Dolmabahçe Sarayı'nın Harem Bölümü'ndeki 166 yıllık kristal şamdanlar, tek tek elden geçirilerek gelecek nesillere aktarılıyor

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AA
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    Milli Saraylar Başkanlığı'na ait koleksiyonlar arasında yer alan, zarafetiyle göz kamaştıran aydınlatma araçlarının bakım ve restorasyonları, 'Milli Saraylar'ın uzman avize ekibi tarafından yapılıyor.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    AA'nın haberine göre Dolmabahçe Sarayı'nın Harem Bölümü'nde periyodik şekilde devam eden çalışmalarla 166 yıllık kristal şamdanlar, tek tek elden geçirilerek gelecek nesillere aktarılıyor.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    Tarihe ışık tutan, aydınlatma işlevlerinin yanı sıra etkileyici görüntüleriyle mekanlara ayrı bir değer katan avize ve şamdanlar, saray ve kasırları adeta aydınlatma müzesi haline de getiriyor.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    "BU ESERLERİN 166 YIL YAŞAMASININ DA BİR SEBEBİ VAR"

    Şamdanlara ve yapılan bakıma ilişkin açıklamada bulunan Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin, Mavi Salon'daki 4 kristal şamdanın İngiliz F. & C. Osler imzasını taşıdığını söyledi.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    Karahüseyin, cam kesme sanatının en başarılı örnekleri arasında gösterilen şamdanların hala fonksiyonlarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bu eserlerin 166 yıl yaşamasının da bir sebebi var. Çünkü çok iyi bakılıyor.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    Milli Saraylar olarak her türlü eser grubunun bakım ve onarımını yapan atölyelerimiz var. Avize atölyemiz 6 kişilik uzman bir ekipten oluşuyor. Bu şamdanlar hem fonksiyonlarını yerine getiriyor hem de tarihi eser niteliği taşıyor" dedi.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    Şamdanların Sultan Abdülmecid döneminden bugüne ulaştığına dikkati çeken Karahüseyin, şunları söyledi:
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    "Dönemin en ünlü üreticilerinin ve en yeni teknolojilerin getirdiği yenilikler Dolmabahçe Sarayı'nda yerini buluyor. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamit ve Sultan Reşat dönemiyle birlikte, saraya hediye ya da satın alma yoluyla giren bugünkü koleksiyonumuza ulaşmış oluyoruz. Bakımlar eser sayısına bağlı olarak periyodik olarak yapılıyor."
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    42 KOLLU KRİSTAL ŞAMDANLARIN BAKIMI DÜZENLİ YAPILIYOR

    Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yerlerin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü odanın geldiğini aktaran Karahüseyin, Harem Bölümü'ndeki Pembe ve Mavi Salon'un da en çok ziyaret edilen alanlardan arasında yer aldığını dile getirdi.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    Boyutları ve ince işçilikleriyle hayranlık uyandıran şamdanlar, kristal boğumlarıyla ve iç içe geçen lalelerden oluşuyor. 3 kademede daralan 42 kollu şamdanlar, tepede kozalak görünümünde işlenmiş bir kristalle sona eriyor.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    Şamdanların, 1800’lü yılların sonunda mumlu kullanım için tasarlandığı daha sonra elektriğe uyarlandığı biliniyor. Avizelerin bulundukları mekanlarda bakımları yapılırken elektrik aksamlarında oluşmuş arızalar da gideriliyor.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

    *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım
  • Dolmabahçe Sarayı'nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

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