Kop Tüneli 2023'te hizmete girecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon-Aşkale Yolu Kop Dağı Tünelli Geçişi ve Tünel Varyant Yolu Projesi Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, bugüne kadar Bayburt'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 592 milyon 736 bin liranın üzerinde harcama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, son 19 yılda Bayburt'ta 114 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, uzunluğu 8 bin 250 metre olan 1 adet çift tüp tünel ve toplamı 300 metre uzunluğunda 8 adet köprü yaptıklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde Bayburt'ta 125 kilometrelik Bayburt-Erzurum yolunu, 52 kilometrelik Köse-Bayburt yolu, 9.9 kilometrelik Demirözü-Gökçedere yolunu ve 4.2 kilometre uzunluğundaki Araklı-Dağbaşı-Uğrak-Salmankaş Tüneli ve bağlantı yollarını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Toplam uzunluğu 83.6 kilometre olan Trabzon-Aşkale Yolu Kale-Maden-Karayolları 12. Erzurum Bölge hududu yolunun bugüne kadar 59.6 kilometrelik bölümünü tamamlandık. Projenin bu yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanında fiziki gerçekleşme yüzde 83'leri aştı" dedi.

'PROJE MALİYETİ 1.8 MİLYAR TL'

Ziyaret ettikleri Kop Tüneli'nin Trabzon-Aşkale Yolu Kop Dağı Tünelli Geçişi ve Tünel Varyant Yolu işi kapsamında yer aldığını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kop Tüneli'nin proje maliyeti 1 milyar 850 milyon liradır. Tünel inşaatında bugüne kadar 6 bin 986 metre kazı-destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. Kop Tüneli inşaatında bu yıl 1100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton imalatı gerçekleştireceğiz. 6.5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli'nin yapılmasıyla güzergah 6.5 kilometre kısalacaktır. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar kesintisiz ulaşım liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek, bölgedeki ulaşım sorununa çözüm olacaktır" diye konuştu.

Karaismailoğlu, 2021 yılında tünelde 1100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton yapılmasını hedeflediklerini yineleyerek, "Tünelin hizmete girmesiyle birlikte zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak. Projemizi 2023 yılı itibarıyla tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu 647 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ UYDU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Bakan Adil Karaismailoğlu, açıklamasının ardından şantiyede teknik gezi yapan üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de dünyanın en önemli teknolojik eserlerinin yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllar önce bu işlerin ithal projelerle, ithal mühendislerle, bugün ise tamamen yerli, milli teknolojilerle yapıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, bir tarafta Çanakkale Köprüsü bir tarafta Kop Dağı Tüneli bir tarafta da Zigana Tüneli'nin inşasının sürdüğünü, bunların geçmişte hayal dahi edilemeyecek projeler olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü gibi teknolojik köprülerin inşa edildiğine dikkati çekerek, ülkenin doğusu batısı, kuzeyi güneyi fark etmeden her tarafa eşit imkanlarla yatırımlara devam ettiklerini, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için uğraştıklarını vurguladı.

Kara yolu yatırımlarının yanında demir yolunda da büyük atılımlar olduğunu, hava yolu altyapısını da büyük ölçüde tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bir taraftan da uzay çalışmalarımız devam ediyor. Uydularımızı bir bir atıyoruz, uydularımızı yörüngesine yerleştirip onların testlerini yapıyoruz. Yeni uyduların imalatlarının hazırlıklarına devam ediyoruz. Ayrıca Ankara'da yerli, milli uydu çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'5G ÇALIŞMALARIMIZ VAR GELİŞEREK ARTACAK'

5G altyapısı hakkında da açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 5G'nin Türkiye'de ve dünyada tartışılmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Yerli, milli imkanlarla 5G'ye girme inancındayız. O yüzden yerli, milli imkanları da geliştirmek için önemli çalışmalarımız var. Hem özel sektör olsun hem kamu kurumları olsun yerli ve milli 5G'ye girmek için çok yoğun bir çalışmamız var, önümüzdeki yıllarda bu gelişerek artacak. 5G de tabii tam netleşmiş değil aslında sürekli üzerine koyuluyor, o yüzden bizim de o konuda önemli çalışmalarımız var" diye konuştu.

İnterneti hızlandırma noktasındaki çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Karaismailoğlu, "Çünkü özellikle pandemi süreci bu ihtiyacı daha da hızlandırdı, artık hayatımızın olmazsa olmaz parçasından bir tanesi oldu internet" dedi. Karaismailoğlu, bakanlığın üniversitelerle iş birliği içinde çeşitli projeler yürüttüğünü, üniversitelerin ayrılmaz bir parçaları olduğunu ifade etti.

Bu kapsamında pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi ile akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili iş birliği protokolü imzalayacaklarını bildiren Karaismailoğlu, bölge üniversiteleriyle de bu tür iş birliklerini artıracaklarını kaydetti.