Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Marka Konferansı başladı. Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV'nin medya ortakları olarak destek verdiği Marka 2018 konferansı, 12-13 Aralık'ta Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 70'i aşkın yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağı etkinliğe, yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor. İki gün sürecek konferansın moderatörlüğünü 19 yıldır bu görevi yürüten BJ Cunningham üstlenmiş durumda.

'SERVİS ŞİRKETLERİNE AĞIRLIK VERDİK'

Etkinlikte sahneye çıkan isimlerden TAV CEO'su Sani Şener, Atatürk Havalimanı'nın devreden çıkmasıyla şirketin yüzde 50 EBİTDA'sını kaybettiklerini söyledi. Şener, "Atatürk Havalimanı kapanması ile, önümüzdeki dönemde servis şirketlerimize ağırlık vereceğiz. 21 ülkede 78 havalimanında faaliyet gösteriyoruz. Bunların 14'ünü biz işletiyoruz diğerlerinde ise servis hizmetleri veriyoruz. Antalya ve Zagreb ile İstanbul'da kaybettiğimiz EBİTDA'nın yüzde 25'ini karşıladık, diğer yüzde 25'i ise servis hizmetlerinden sağlıyoruz" dedi.

Konuşmasında inovasyon konusuna da değienen Şener, "İnovasyon başkasının düşünmediğini düşünmek ve ticarileştirmektir. Fakat, inovasyın yapıp yapmadığınıza tüketici karar veriyor" dedi.

'TÜKETİCİYE SÜRDÜREBİLİRLİĞİ ANLATMALLIYIZ'

Konferansta, "Temperley London ve Modanın Değişen Yüzü” adlı panelde Temperley London Kurucusu ve Moda Tasarımcısı Alice Temperley ve Tüm Zamanların Marka Konferansı Moderatörü BJ Cunningham bir araya geldi. 11 yaşından beri moda işinde olduğunu ve ailesinin mağazasında satış yaptığını söyleyen Alice Temperley, "Sürdürülebilirlik ve çevrecilik çok önemlidir. Maalesef moda sektörü çevreyi çok kirletiyor. Çevreye duyarlı olan kumaşlar ise çok pahalı ve kısıtlı. Bunlar henüz seri üretime girmiş değil" dedi.

Moda sektöründe sürdürülebilirliğin tüketicinin desteği ile olabileceğini söyleyen Temperley, "Tüketici sürdürebilirliği anlatmalıyız ve bu konu hakkında daha fazla bilinçlendirmeliyiz. Tüketici tercihlerini çevreci ürünlerden yana kullandırmalıyız" diye konuştu.

'TEKNOLOJİNİN İNSAN ÜRÜNÜ OLDUĞUNU UNUTMAYIN'

Marka Konferansı'nda söz alan konuşmacılardan mucit Jaron Lanier, teknolojinin insandan bağımsız düşünülemeyeceğini kaydetti. Teknolojinin olumlu yanlarının gerçek olduğu kadar, olumsuz yanlarının da gerçek olduğunu vurgulayan Lanier, yeni iş modellerinin bu olumsuzlukları gidermek üzerine oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın yeni bir din olduğunu söyleye Lanier, "Sonuçta yeni bir zeka formu yaratıyoruz ve bu tüm dünyaya hakim olabilir. Önemli olan nokta ise bunu insanın yaratması" dedi.

İnsanlara makinelerin onların yerini alacaklarını söylemenin ironilk olduğunu kaydeden Lanier, "Bu noktada hayatımızdaki robotların ve teknolojisinin insan tarafından yaratıldığını unutmamalıyız. İnsanlara bilgisayarlardan çok daha ileri ve özel olduklarını söylemeliyiz. Biz daha fazla çalıştıkça teknoloji ilerliyor" dedi.

'ÇUKUR' MARKA KONFERANSI'NDA

Marka Konferansı'nda Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner’in moderatörlüğünde, Show TV’de yayınlanan Çukur dizisininde İdris’i canlandıran oyuncu Ercan Kesal ve dizinin senaristi Gökhan Horzum konferansın ikinci günü bir oturum gerçekleştirecekler.

Geride kalan 18 yılda 700 konuşmacının, 27 bin katılımcıya seslenmesini sağlandığı konferansta, bu yıl iki gün içerisinde 70'i aşkın konuşmacı katılımcılara sunum yapacak.

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