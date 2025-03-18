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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'nden üç yılda 7 milyon araç geçti - İş-Yaşam Haberleri

        Üç yılda 7 milyon araç geçti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yıllık toplam 25,3 milyar lira tasarruf edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:46
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        Üç yılda 7 milyon araç geçti
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun, son üç yıldır Çanakkale Boğazı’nda kesintisiz karayolu ulaşımını sağladığını belirtti. Cumhuriyet’in 100. yılına atıfta bulunan 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 3 bin 563 metre olduğunu, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metreye ulaştığını söyledi. Uraloğlu, köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kulelerinin, Çanakkale Zaferi’ne ithafen inşa edildiğini ve Seyit Onbaşı’nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle birlikte toplam yüksekliğin 334 metreye ulaştığını belirtti.

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        1915 Çanakkale Köprüsü’nün dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli asma köprüsü olarak tarihe geçtiğini söyleyen Uraloğlu, projenin ulusal kalkınma hamlesinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

        GEÇİŞ 6 DAKİKAYA İNDİ

        Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringini tamamlayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun en kritik geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı’nda kesintisiz karayolu bağlantısı sağlandığını kaydetti. Boğaz geçiş süresinin 6 dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, köprünün ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldığını da ifade etti.

        Uraloğlu, projede kullanılan 225 bin 250 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle köprünün ve otoyolun en ileri teknolojiyle donatıldığını söyledi.

        -Yıllık 25,3 Milyar Lira Tasarruf Sağlıyor

        1915 Çanakkale Köprüsü’nün son 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu sayesinde yıllık 24 milyar lira zamandan, 1,3 milyar lira akaryakıttan olmak üzere projenin toplamda yılda 25,3 milyar lira tasarruf sağladığını vurguladı. Çevreye zararlı karbon salınımını ise 81 bin ton azalttıklarını belirtti.

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