Haberler Yaşam 2 bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

2 bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan 2 bin yıllık kaya mezarları ve doğal kaya oluşumları keşfedilmeyi bekliyor İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.07.2023 - 09:48 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:48 facebook

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Malatya’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Arapgir keşfedilmemiş eserleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kente yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta ilçeye bağlı Sugeçti Mahallesi’nde bulunan Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor.

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“BÖLGEYİ ÇOK SAYIDA TURİST ZİYARET EDİYOR” Kaya mezarlarının bulunduğu bölgenin define avcılarının hedefi olduğunu kaydeden gönüllü rehber Nihat Karaca, "Burası dumanlı mağara kaya mezarları. Buraya çok sayıda yereli yabancı turistler ziyarete geliyor. Çok sayıda medeniyetin yaşadığı bir bölge. Üst bölgede bir de manastır var.