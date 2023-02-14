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2 gün kapanmayan borsada depremzedenin kaybı 5.4 milyar lira

Büyük depremin ardından 3 gün kapanmayan, sonrasında ise çarşamba günkü alım satımları iptal edilen Borsa İstanbul'da işlemlerin geçerli olduğu 2 günde deprem bölgesindeki 10 ildeki 381 bin yatırımcının 5.4 milyar lira kaybı oluştu. Merkezi Kayıt Kuruluşu rakamlarına göre depremzedelerin şu anda borsadaki portföyü 56.2 milyar lira düzeyinde. Pazartesi sabahı bu rakam 61.5 milyar liraydı. İşlemlerin geçerli olduğu 2 günde yüzde 8.8 eriyen borsada borsa şirketlerine yatırım yapan yatırımcıların toplam portföyleri ise 480 milyar lira (25 milyar dolar) azaldı.

2 gün kapanmayan borsada depremzedenin kaybı 5.4 milyar lira

Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından Borsa İstanbul'da işlemlerin 3 gün devam etmesi hem yatırımcı hem siyasiler tarafından çok eleştirildi. Özellikle bölgede bulunan 381 bin yatırımcının işlem yapamaması (bölgeden 3 iş gününde hemen hemen işlem geçmediği öğrenildi) zaten her şeyini kaybetmiş depremzedeye bir darbe de sermaye piyasalarından geldi şeklinde yorumlandı. Eleştiriler üzerine depremin olduğu 6 ve 7 Şubat değil 8 Şubat çarşamba günkü işlemler iptal edildi. Yatırımcı yüzde 8'i aşan kayıpla kapanan çarşamba günkü işlemlerin iptal edilmesine sevinse de pazartesi ve salı günkü yüzde 8.8'lik kayıp da yatırımcıya önemli darbe vurdu.

İşlemlerin geçerli olduğu 2 günde yüzde 8.8 eriyen borsada borsa şirketlerine yatırım yapanların toplam portföyleri ise 480 milyar lira (25 milyar dolar) azaldı.

1 KİŞİNİN ALDIĞI BÜYÜK RİSKTEN Mİ KAPANMADI?

Yatırımcıların en çok dikkat çektiği nokta ise tek bir aracı kurumdan gelen satışlar oldu. Gelen bilgilere göre bu satışlara önceki hafta cuma günü önemli reel sektör yatırımları da bulunan bir yatırımcının aşırı risk alarak yaptığı işlemlerin deprem sonrası kapatılması zorunluluğu nedeniyle açık tutulduğuna dair söylentiler oldu. Bu söylentiler yatırımcıları daha da sinirlendirdi. Tek bir yatırımcı için başta depremzedeler olmak üzere bir çok yatırımcının zararına göz yumulması yatırımcıların aralarında toplanıp tepki göstermelerini beraberinde getirdi.

DEPREMZEDENİN 56.2 MİLYARLIK HİSSE VARLIĞI

Tabi ki eşitlik açısından en çok dikkat çekilen nokta ise deprem bölgesinde bulunan yatırımcılar. Büyük depremin ardından 3 gün kapanmayan, sonrasında ise çarşamba günkü işlemleri iptal edilen Borsa İstanbul'da işlemlerin geçerli olduğu 2 günde deprem bölgesindeki 10 ildeki 381 bin yatırımcının 5.4 milyar lira kaybı oluştu. Merkezi Kayıt Kuruluşu rakamlarına göre depremzedelerin şu anda borsadaki portföyü 56.2 milyar lira düzeyinde. Pazartesi sabahı bu rakam 61.5 milyar liraydı.

HİSSESİNİ ALANA VERGİ AVANTAJI

Çarşamba günkü işlemlerin iptal edilmesine rağmen pazartesi ve salı günkü işlemlerin iptal edilmemesi ise yasal olarak geri dönülemez gelişmelerin yaşanmasına bağlanıyor. Keza pazartesi günkü işlemlerin takası zaten kapanma kararının alındığı çarşamba günü gerçekleşmişti. Salı günkü işlemlerin iptal edilememesinin nedeni ise vadeli işlemler borsasında geri dönülemez işlemlerin yapılmış olması.

Şimdi ise başta dün yayımlanan Resmi Gazete'de yapılan değişiklik ile BES fonlarının devlet katkısı tutarının borsada yatırıma ayrılan kısmının yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarılması ile borsaya 8 milyar liralık ek kaynak sağlaması bekleniyor. Bu kararın yanı sıra kayıpların telefi edilmesi için Varlık Fonu'ndan hisse geri alım açıklamaları ve kendi hissesini geri alan şirketlere vergi avantajı sağlanması da gündemde.

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