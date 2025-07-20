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        Haberler Gündem Güncel 2 kentte orman yangını! Müdahale devam ediyor | Son dakika haberleri

        3kentte orman yangını!

        Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sakarya'nın Geyve ilçesinde de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi devame diyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:10
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        3 kentte orman yangını! Müdahale devam ediyor
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        Uşak'ın Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        BİLECİK

        Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi.

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        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        SAKARYA

        Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, çevrede büyük endişeye yol açarken, alevlere hem havadan hem de karadan yoğun müdahale başlatıldı.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Köyü mevkisinde ormanlık alandan yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD koordinasyonunda söndürme çalışması başlatılırken, bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya çalışıyor.

        Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Geyve Kozan Mahallesi girişinde mahalle sakinleri de su tankerleri ile hazır şekilde bekliyor.

        İZNİK İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

        Bursa’nın İznik ilçesi Ömerli Mahallesi mevkiinde orman yangını başladı.

        Yangın, İznik ilçesine bağlı Ömerli Mahallesinde öğle saatlerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı ile dumanların yükseldiği bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İznik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Alevlere anında müdahale eden ekipler, kısa sürede büyük bir alanı kontrol altına aldı.

        Alevlerin yayılmasını önlemek için havadan da desteğin sağlandığı açıklandı.

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