Paramparça olan otomobil 2 kişiye mezar oldu! Aydın'da refüje çarpıp, takla atan otomobil paramparça oldu. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, İzmir Bulvarı Otoyol Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra takla attı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer Bütün (21) ile ismi belirlenemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.