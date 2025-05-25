2. Lig'de play-off rövanş maçı heyecanı!
Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur rövanş mücadeleleri yarın oynanacak.
Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, play-off 3. tur ilk maçında konuk olduğu Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti.
Kırmızı Grup'ta ise Artı Değer Vanspor FK, ağırladığı Çimentaş Elazığspor'u 4-1 yendi.
Yarın oynanacak play-off 3. tur rövanş müsabakalarının programı şöyle:
Beyaz Grup:
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
Kırmızı Grup:
20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)