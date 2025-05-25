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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig'de play-off rövanş maçı heyecanı! - Futbol Haberleri

        2. Lig'de play-off rövanş maçı heyecanı!

        Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur rövanş mücadeleleri yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:55
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        2. Lig'de play-off rövanş maçı heyecanı!
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        Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, play-off 3. tur ilk maçında konuk olduğu Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

        Kırmızı Grup'ta ise Artı Değer Vanspor FK, ağırladığı Çimentaş Elazığspor'u 4-1 yendi.

        Yarın oynanacak play-off 3. tur rövanş müsabakalarının programı şöyle:

        Beyaz Grup:

        20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

        Kırmızı Grup:

        20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)

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