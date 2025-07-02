Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2 Temmuz dünya ne günü? 2 Temmuz'un anlam ve önemi ne? İşte 2 Temmuz'da yaşananlar

        2 Temmuz dünya ne günü? 2 Temmuz'un anlam ve önemi ne?

        Tarihte iz bırakan olaylar, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Her günün kendine özgü bir anlamı, toplumsal bellekte bıraktığı bir izi var. 2 Temmuz da bu özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, 2 Temmuz'un tarihsel önemi nedir? Bugün hangi olaylarla anılıyor? İşte geçmişten bugüne 2 Temmuz'da yaşanan çarpıcı gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "2 Temmuz ne günü?" sorusu gündeme geldi. Sadece resmi tatiller değil, insan haklarından çevreye kadar birçok konuda farkındalık oluşturan özel günler, her yıl yeniden hatırlanıyor. Peki 2 Temmuz’un gündemde olmasının nedeni ne? Bu tarihte hangi önemli olaylar yaşandı? İşte ayrıntılar...

        2

        İŞTE TARİHTE 2 TEMMUZ

        1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.

        1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.

        1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.

        1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.

        1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.

        1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

        1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

        1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

        1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.

        1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

        1945 - 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi, İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.

        1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.

        1962 - Walmart perakende zincirinin ilk mağazası, Arkansas Eyaleti'nin Rogers şehrinde açıldı.

        1964 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan "Yurttaşlık Hakları Yasası"nı imzaladı.

        1966 - Antalyaspor Kulübü kuruldu.

        1966 - Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Moruroa adasında gerçekleştirdi. Denemenin kod adı "Aldébaran"dı.

        1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

        1976 - 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu

        1978 - O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un, Charon uydusu keşfedildi.

        3

        1985 - Andrey Gromiko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı.

        1986 - Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda, Arjantin şampiyon oldu.

        1990 - Hac izdihamı: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 1426 kişi öldü.

        1992 - Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye beşinci oldu.

        1993 - Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü.

        2001 - Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan "AbioCor", ilk kez bir hastaya uygulandı.

        2002 - Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu.

        2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin jüri üyeliğini yaptığı Globo D'Oro (Altın Küre) sinema ödüllerinden, "En İyi Film Ödülü" dahil beşini kazandı.

        2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!