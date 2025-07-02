2 Temmuz dünya ne günü? 2 Temmuz'un anlam ve önemi ne?
Tarihte iz bırakan olaylar, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Her günün kendine özgü bir anlamı, toplumsal bellekte bıraktığı bir izi var. 2 Temmuz da bu özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, 2 Temmuz'un tarihsel önemi nedir? Bugün hangi olaylarla anılıyor? İşte geçmişten bugüne 2 Temmuz'da yaşanan çarpıcı gelişmeler…
"2 Temmuz ne günü?" sorusu gündeme geldi. Sadece resmi tatiller değil, insan haklarından çevreye kadar birçok konuda farkındalık oluşturan özel günler, her yıl yeniden hatırlanıyor. Peki 2 Temmuz’un gündemde olmasının nedeni ne? Bu tarihte hangi önemli olaylar yaşandı? İşte ayrıntılar...
İŞTE TARİHTE 2 TEMMUZ
1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.
1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.
1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.
1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.
1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.
1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.
1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.
1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.
1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.
1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.
1945 - 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi, İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.
1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.
1962 - Walmart perakende zincirinin ilk mağazası, Arkansas Eyaleti'nin Rogers şehrinde açıldı.
1964 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan "Yurttaşlık Hakları Yasası"nı imzaladı.
1966 - Antalyaspor Kulübü kuruldu.
1966 - Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Moruroa adasında gerçekleştirdi. Denemenin kod adı "Aldébaran"dı.
1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.
1976 - 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu
1978 - O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un, Charon uydusu keşfedildi.
1985 - Andrey Gromiko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı.
1986 - Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda, Arjantin şampiyon oldu.
1990 - Hac izdihamı: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 1426 kişi öldü.
1992 - Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye beşinci oldu.
1993 - Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü.
2001 - Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan "AbioCor", ilk kez bir hastaya uygulandı.
2002 - Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu.
2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin jüri üyeliğini yaptığı Globo D'Oro (Altın Küre) sinema ödüllerinden, "En İyi Film Ödülü" dahil beşini kazandı.
2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.