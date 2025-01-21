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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi - HT Spor'da 2. ve 3. Lig'de bu hafta hangi maçlar canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Nesine 2. Lig 19. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 17. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:48
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        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

        Nesine 2. Lig 19. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 17. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi

        25 Ocak 2025 Cumartesi

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Sarıyer - İnegölspor (HT Spor TV)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Balıkesirspor - Uşak Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 3. Grup

        14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Çankaya Spor Kulübü (HT Spor Youtube)

        26 Ocak 2025 Pazar

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Batman Petrol Spor A.Ş. - GMG Kastamonuspor (HT Spor Youtube)

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        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor (HT Spor Youtube)

        14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Bursaspor (HT Spor TV)

        İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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