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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi!

        TFF 2. ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Yeni sezon 2. Lig'de 24 Ağustos, 3. Lig'de ise 7 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:36
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        2. ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi!
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        2. ve 3. Lig'in 2025-2026 sezonu fikstürü, Ankara'da çekildi.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Ankara'daki olağan mali genel kurul toplantısı sonrasında JW Marriott Hotel'de 2. ve 3. Lig'in yeni sezon fikstür çekimleri gerçekleştirildi.

        Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ile kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Yeni sezon 2. Lig'de 24 Ağustos, 3. Lig'de ise 7 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

        2. Lig gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        KIRMIZI GRUP

        Arnavutköy Belediyesi FK-Kırklarelispor

        Ankara Demirspor-Fethiyespor

        Somaspor-Güzide Gebzespor

        Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK

        Adanaspor-Isparta 32 Spor

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        Yeni Malatyaspor-Bursaspor

        KCT 1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor

        Aliağa Futbol-Kahramanmaraş İstiklalspor

        Muşspor-Mardin 1969 Spor

        BEYAZ GRUP

        Batman Petrolspor-İnegölspor

        Karacabey Belediyespor-Kepezspor

        MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor

        Altınordu-Merkür Jet Erbaaspor

        Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor

        Karaman FK-Bucaspor 1928

        GMG Kastamonuspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor

        Elazığspor-Adana 01 FK

        3. Lig gruplarında ilk hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

        1. GRUP

        Galata Spor Kulübü-Edirnespor

        Etimesgutspor-Silivrispor

        1923 Mustafa Kemalpaşaspor-Fethiye İdmanyurdu

        İnkılap Futbol SK-Küçükçekmece Sinop SK

        İnegöl Kafkasspor-Çankaya SK

        Beykoz İshaklıspor-Yeşil Yalova FK

        Çorluspor 1947-Bulvarspor

        Polatlı 1926 SK-Bursa Nilüfer FK

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        2. GRUP

        Kahramanmaraşspor-Kilis Belediyespor

        Erciyes 38 Futbol SK-Türk Metal 1963 Spor

        Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor

        Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor

        12 Bingölspor-Karaköprü Belediyespor

        Suvermez Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt

        Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor

        Kırıkkale FK-Ağrı 1970

        3. GRUP

        Pazarspor-Smart Holding Çayelispor

        Tokat Belediye Plevnespor-Zonguldakspor

        Giresunspor-Amasyaspor

        Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor

        Artvin Hopaspor-Orduspor 1967

        Düzcespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor

        Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor

        52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu

        4. GRUP

        Denizli İdmanyurdu Güreller SK-İzmir Çoruhlu FK

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Ülkea Nazillispor

        Tire 2021 FK-Belediye Kütahyaspor

        Efeler 09 Spor-Balıkesirspor

        Karşıyaka-Afyonspor

        Uşakspor-Altay

        Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Alanya 1221 Futbol

        Eskişehirspor-Anadolu Üniversitesi

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