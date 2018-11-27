SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Küçük kız yaşam savaşı veriyor
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

2 yaşındaki kıza üvey baba dayağı iddiası

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki kız çocuğunun üvey babası tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Kafatasında çatlak oluşan minik kız yaşam mücadelesi verirken baba, eski eşi ve onun kocası hakkında şikayetçi oldu.

27.11.2018 - 15:16 | Güncelleme:

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Geyve ilçesinde yaşayan Halit Kolat ve eşi F.S. birsüre önce ayrıldı. Çiftin 4 çocuğundan 3'ünün velayeti babaya, 2 yaşındaki E.A. anneye verildi. İddiaya göre geçen cuma günü F.S.'nin yeni eşi E.S., alkol aldıktan sonra 2 yaşındaki üvey kızı E.A.'yı feci şekilde dövdü. Komşuların ihbarıyla eve gelen jandarma ekipleri küçük kızı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılırken yolda duran kalbi yapılan müdahaleyle çalıştırılan küçük kız yoğun bakıma alındı. Kafatasında da çatlak olduğu belirlenen E.A. yaşam mücadelesi veriyor.

"SUÇLULARIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Olayı bir gün sonra öğrenen baba Halit Kolat, eski eşi F.S. ve onun kocası E.S.'den şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.S. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kolat, "4 evladım var, eşimden boşandıktan sonra 1'i onda kaldı. Boşandıktan sadece 3 hafta sonra evlendiği E.S. ile ona eziyet ettiklerini öğrenince mahkemeye başvurdum. Geçen cuma günü çocuğu almak için gittiğimde bana vermediler. Sonra öğrendim ki çocuğumu darp etmişler. Eğer o gün çocuğumu alsaydım burada bu halde olmayacaktı kızım. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

"Konuşamayan bir çocuğu nasıl olurda böyle döversiniz? Çocuğa şiddet olur mu?" diye tepki gösteren Kolat, kızının iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X