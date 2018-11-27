Küçük kız yaşam savaşı veriyor

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Geyve ilçesinde yaşayan Halit Kolat ve eşi F.S. birsüre önce ayrıldı. Çiftin 4 çocuğundan 3'ünün velayeti babaya, 2 yaşındaki E.A. anneye verildi. İddiaya göre geçen cuma günü F.S.'nin yeni eşi E.S., alkol aldıktan sonra 2 yaşındaki üvey kızı E.A.'yı feci şekilde dövdü. Komşuların ihbarıyla eve gelen jandarma ekipleri küçük kızı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılırken yolda duran kalbi yapılan müdahaleyle çalıştırılan küçük kız yoğun bakıma alındı. Kafatasında da çatlak olduğu belirlenen E.A. yaşam mücadelesi veriyor.

"SUÇLULARIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"



Olayı bir gün sonra öğrenen baba Halit Kolat, eski eşi F.S. ve onun kocası E.S.'den şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.S. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kolat, "4 evladım var, eşimden boşandıktan sonra 1'i onda kaldı. Boşandıktan sadece 3 hafta sonra evlendiği E.S. ile ona eziyet ettiklerini öğrenince mahkemeye başvurdum. Geçen cuma günü çocuğu almak için gittiğimde bana vermediler. Sonra öğrendim ki çocuğumu darp etmişler. Eğer o gün çocuğumu alsaydım burada bu halde olmayacaktı kızım. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

"Konuşamayan bir çocuğu nasıl olurda böyle döversiniz? Çocuğa şiddet olur mu?" diye tepki gösteren Kolat, kızının iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ