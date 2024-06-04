20 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de ticaret yapmak isteyen mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına online platformu ile çözümler üreten Mükellef, seri A öncesi gerçekleştirdiği köprü yatırım turunu tamamladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre ilk yatırımını 2022 yılında alan Mükellef’in yeni yatırım turuna Boğaziçi Ventures liderliğinde, APY Ventures, 3dots, Sistem Global, ANKA Ventures ile mevcut yatırımcısı Finberg katıldı. Köprü yatırım turunda 20 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alan ve kurumsal yatırımcı sayısını dokuza çıkaran Mükellef, aldığı yatırımla ürün ve teknolojisini geliştirmenin yanı sıra yurt dışı pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Mükellef’in 5. yılını geride bıraktıklarını ifade eden Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, “2022 yılının Nisan ayında aldığımız yatırımın hemen ardından yurt dışında Workhy markasıyla hizmet vermeye başladık. O günden bugüne kadar geçen sürede yurt içinde ve yurt dışında her iki markamızla büyümemizi sürdürdük. Müşteri sayımızı ve gelirimizi her yıl 3 kat artırdık. Bugün geldiğimiz noktada 30’dan fazla ülkeden binlerce müşterimiz ve 140’tan fazla ülkeden 140 bin üyemiz bulunuyor. Geçen yıl gelirimizi 3 kat artırırken, Workhy markası ile global müşteri sayımızı da 3 katına çıkardık” dedi.