HT Masa ekibi 2018 yılının en çarpıcı 10 magazin olayını yorumladı

Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiası, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın burnunu kırması, Demet Akalın'ın, Okan Kurt'tan boşanması ve Tarkan'ın baba olması öne çıkan gelişmelerden bazılarıydı... HT Masa ekibi, yılın öne çıkan magazin olaylarını değerlendirdi.

1- AHMET KURAL-SILA OLAYI Ahmet Kural'ın, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiası sadece magazin gündeminde değil Türkiye gündeminde de büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.



Şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Sıla'nın ifadesinde, "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Saldırı yaklaşık 45 dakika sürdü" dediği ortaya çıktı.



Sıla'nın iddiasından sonra Ahmet Kural da savcıya şu ifadeyi verdi:



Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım. Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.



Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. Şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Sıla'nın ifadesinde, "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Saldırı yaklaşık 45 dakika sürdü" dediği ortaya çıktı.Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım. Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. SEDA BAKAN: TAMAMEN SUÇLUDUR Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu nedenlerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanım'a, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim.



Ben böyle söyleyince "Evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik" dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı.



Ben çok kötü oldum. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim.

Ahmet Kural ile Sıla bir ara ayrılmış, çift daha sonra birbirlerine ikinci kez şans vermişti

Fakat evden gitmedi. Biz bu sırada halen mutfaktaydık. Ben kendi telefonumdan Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken Sıla Hanım, benim bileklerimden tuttu, yaklaşık '10-15 kere yalvarırım git' dedim. Bana şoförü arattırmadı, kendisi de aramadı. Bu sırada halen bileklerimden tutuğu için ben önce ellerimi çektim, bu sırada Sıla Hanım yere düştü.



Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı.



Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükselttiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim.



Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi.

Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı.Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükselttiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim.Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimiz kollarından tutup birbirimizi sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika sürdü. 45 dakika süren tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "sahte rapor" iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.



Ahmet Kural hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. ESİN ÖVET: Tartışmasız yılın olayı... Ahmet Kural’ın Sıla’ya yaptığı korkunçtu! Sıla, tüm şiddet gören kadınların dili oldu. Kariyerini, yarınlarını, şöhreti bir kenara bırakıp “Ben aşık olduğum adamdan şiddet gördüm” dedi. Öncesinde “Evet kendimi tutamadım. Tüm kadınlardan özür dilerim” diyen Ahmet Kural da daha davası görülmeyen olayı çirkinleştirmeye çalışmasaydı da aklımızda biraz olsun iyi kalabilseydi. Ben gerçekten Sılacıyım yani tüm şiddet gören kadınların yanındayım. Neden olursa olsun şiddete hayır! CAN BAYTAK'IN KALEMİNDEN AHMET KURAL YORUMU 2- ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI'NIN BOŞANMASI Acun Ilıcalı ile Şeyma Şubası hakkında ortaya atılan ayrılık dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşandı.



Acun Ilıcalı ayrılıkla ilgili şunları söyledi:



“Her evlilikte boşanma var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik, konuştuk, kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı... Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.”

Ilıcalı ve Subaşı'nın neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialaradan biri de Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğu söylentisiydi.

Subaşı ile Ulusoy'un aynı masada olduğu bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi dedikoduları daha da alevlendirdi

Subaşı, Çağatay Ulusoy ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, "Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" dedi. HT Magazin yazarı Esin Övet bu şok boşanmayla ilgili olarak, "Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandı memleketin sorunu oldu. Yok dolar çıkmış, memleket öyle olmuş, böyle olmuş. Seçimler geliyormuş kimsenin umurunda olmadı. Amaç 'Acun-Şeyma neden boşanmış?' oldu. Yani bu ikili evlilikleri süresi boyunca merak uyandırdılar ve yılın son aylarında da bombayı patlatıp yolları ayırdılar. Şeyma Subaşı olayı yeni başlıyor her zaman söylüyorum. 2019’da Şeyma Şubaşı’yı daha çok konuşucağız..." ifadelerini kullandı. Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı. İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ 3- ARDA TURAN - BERKAY KAVGASI Futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'a gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı. Olay gecesi Turan, Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneyi silahla bastı. Turan'ın Berkay'a "Eşine laf attıysam kafama sık" dediği ortaya çıktı. Kavganın perde arkası ise ertesi gün ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayları Habertürk yazarı Esin Övet'e açıkladı.



Özlem Ada Şahin şunları söyledi: Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi?

Arda Turan ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir "namus" konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafada geçmiş olsun.

ESİN ÖVET: 2018’nin en şaşırtan olaylarının başında geliyor. Arda Turan da Berkay Şahin de arkadaşım. Ama Arda Turan bu konuda çok haksız ve yaptığı şey olmadı, yakışmadı. Hiç bir neden yaratamazsın bu konuyu haklı çıkartacak. Ki Arda Turan’ın kariyeri hiç kimseye nasip olmayacak bir kariyerdi. Ve geldiği nokta çok üzücü. İnşallah Arda’ya ders olmuştur bu olay. Çünkü her iki tarafın da çocukları var. Gelecekte iyi konuşulması adına şık olmadı. CAN BAYTAK'IN KALEMİNDEN ARDA TURAN YORUMU 4- DEMET AKALIN İLE OKAN KURT'UN BOŞANMASI Demet Akalın ve Okan Kurt 6,5 yıllık evliliklerini 2 dakikada sonlandırdı. oşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolde çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira'nın velayeti ise anne Demet Akalın'a verildi. Boşanacakları haberi magazin gündemine bomba gibi düşen çift Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı boşanma davası açtı.

Çift evlerini 18 milyon TL'ye almıştı

Çift boşandıktan kısa bir süre barıştı. Akalın, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusunu ise "Şu an düşünmüyoruz" şeklinde yanıtladı. Okan Kurt'un işleri dolayısıyla çiftin evine haciz gelmişti. OBEN BUDAK: Demet Akalın ve Okan Kurt ayrılığı gündeme bomba gibi düştü tabii ki. Hoş sonrası kısa sürede tatlıya bağlansa da ilk ortaya çıktığında her şey fantastikti. Neyse ki çiftimiz kısa sürede toparlandı diye düşünüyorum, birbirlerine yakışıyorlar. Ayrılıp barışmaları bile hikayelerine çok uydu. Aşk var arada, sürekli o kazanıyor.

5- MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI Evinde banyoda düşerek hastaneye kaldırılan ve halen yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil, 73 gündür yoğun bakımda... Maslak’ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Erbil’in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Erbil'in, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Oben Budak, Erbil hakkında, "Gerçeklerin yüzümüze çat diye vurulduğu anlardan biridir Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırılması. Herkesin sadece gülümseyerek hatırladığı bir ismin hastaneye kaldırılıp bilincinin kapanması hepimizi etkiledi. İnsan başına gelmeden bilemiyor tabii ama bu gibi anlarda silkinip farkına varabiliyor. 2019'un ilk haberi Mehmet Ali'nin aramıza dönüşü olur umarım" ifadelerini kullandı. 6- TARKAN BABA OLDU Megastar Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun Liya adını verdikleri kızları Almanya'nın Moers kentindeki Bethanien Hastanesi'nde dünyaya geldi. Tarkan, müjdeli haberi, kişisel Instagram hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımıyla duyurdu. Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına şu notu yazdı: "Kızımız 'Liya' dünyaya geldi. Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çok güzel duygular içindeyiz" Megastar eşinin hamile olduğunu ise bu videoyla duyurmuştu. İPEK DURKAL: Tarkan evlenmek ve baba olmak için doğmuş sanki. Bir megastar bir megakoca ve megababa da olabiliyormuş. Eşiyle öyle güzel, dengeli ve şefkatli bir ilişkisi var ki, hayran olmamak mümkün değil. Çocuğu ile ilişkisini de görenler anlatıyor, insan “Keşke tüm erkekler Tarkan gibi bir baba olmayı becerebilse” diyor. 7- CEM YILMAZ-DEFNE SAMYELİ AŞKI Yılın sürpriz birlikteliklerinden biri de Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkı... İkili hakkında ortaya atılan aşk dedikoduları gerçek çıktı. İkili mayıs ayından beri aşk yaşıyor... İpek Durkal sürpriz birliktelikle ilgil şunları söylüyor: Gördüğüm en güzel çift… Sırf bu yılın değil, tüm zamanların en güzel çiftleri arasına girebilirler. Bu kadar abuk sabukluğun içinde insanın aşka inancını tazelediler. Varmış işte, aşk varmış ve ne zaman, nerede, nasıl geleceği hiç belli değilmiş. İleride bu çiftin arasında bir sorun çıkarsa çok büyük hayal kırıklığı yaşarım. AŞK TAM GAZ! 8- MUSTAFA SANDAL İLE EMINA JAHOVIC'IN BOŞANMASI Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak noktaladı. Üzgün olduğu gözlenen Emina Jahovic, “Kolay değil bir evliliğin bitmesi. Biz yakın dostuz sonuçta, çocuklarımızdan ötürü hep öyle kalacağız” ifadelerini kullanırken Mustafa Sandal, "Biz evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız var. Aramızdaki o sevgi, dostluk ve o sağlam bağ ömür boyu son nefese kadar devam edecek. Hayırlı olsun. Beraber geldik, beraber gidiyoruz” dedi.



Boşanan çiftten Emina Sandal'ın adı kısa bir süre sonra Saddettin Saran ile anıldı. Sosyal medyada paylaşılan bu kare ise aşkı ortaya çıkardı. Mustafa Sandal da Ceren Hindistan'a DM'den attığı mesajlarla konuşuldu. İŞTE MUSTAFA SANDAL'IN CEREN HİNDİSTAN'A YOLLADIĞI MESAJLAR





KADİR KAYMAKÇI: Mustafa Sandal ile Emina Johovic’in boşanması müzik aleminde yılın boşanmasıydı. Aslında bu sancılı süreci gayet iyi de götürdüler. Ta ki boşanma sonrası Mustafa Sandal’ın DM’den yürüdüğü güzeller bir bir ortayı çıkana kadar. Sandal sahalara fırtına gibi döndü! 2018’e eski eşi Emina Johovic’in yeni sevgilisi Sadettin Saran’la aynı kadına DM’den yürüdükleri haberiyle veda etti ki bu haber 2019’un ilk günlerinde de konuşulmaya devam eder bence...



9- 'ADRIANA LIMA - METİN HARA AŞKI BİTTİ' İDDİASI

Mustafa Sandal ile Emina Johovic’in boşanması müzik aleminde yılın boşanmasıydı. Aslında bu sancılı süreci gayet iyi de götürdüler. Ta ki boşanma sonrası Mustafa Sandal’ın DM’den yürüdüğü güzeller bir bir ortayı çıkana kadar. Sandal sahalara fırtına gibi döndü! 2018’e eski eşi Emina Johovic’in yeni sevgilisi Sadettin Saran’la aynı kadına DM’den yürüdükleri haberiyle veda etti ki bu haber 2019’un ilk günlerinde de konuşulmaya devam eder bence... Metin Hara - Adriana Lima aşkı sadece Türkiye gündeminde değil dünya basınında da uzun süre konuşuldu. Çiftin evlenmeleri beklenirken ayrılık haberleri çıktı. Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla ayrılık haberlerini yalanladı ancak Adriana Lima'dan sürpriz bir hamle geldi. Ünlü model, Hara ile çekilen bütün karelerini Instagram hesabından sildi. Böylece çift hakkındaki ayrılık dedikoduları daha da alevlendi.

Çift, 2017 yılının Ağustos ayından beri aşk yaşıyordu