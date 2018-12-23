Geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk yaşayan Metin Hara ile dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın ayrıldığı öne sürülmüştü.
Lima, Instagram hesabından, "Hanımlar siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" yazılı bir metin paylaşmış ve dedikodular alevlenmişti.
Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ayrılık yok. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim. İşlerim dolayısıyla Türkiye'ye iki aylığına geldim. Adriana Instagram'dan zaten beni hiç takip etmemişti" ifadelerini kullanmıştı.
Loris Karius, Lima'nın Hara ile çekilen bütün karelerini Instagram hesabından silmesinin ardından Adriana Lima ile takipleşmeye başlamıştı. Karius'un bu hareketi dedikoduları alevlendirmişti.
ADRIANA LIMA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Çıkan haberlerin ardından Adriana Lima, sessizliğini bozdu. Lima, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hakkında çıkan aşk iddialarına ateş püskürdü. Ünlü model, "Hiç tanışmadığım biriyle flört ettiğimi öne süren, sahte haberler üreten Türk medyasına... Gerçek olmayan haberler üretmeyi bırakın, yeter!" açıklamasını yaptı.
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