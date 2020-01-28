2019'da kısa çalışma ödeneğinden 100 binden fazla işçi yararlandı

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İşsizlik Kanunu’na göre, 2005 eylül ayından beri genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz sebebiyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 3’te 1 oranında azaltılması veya faaliyetin tamamen ya da kısmen durdurulması halinde kısa çalışma ödeneği veriliyor. 2018 yılında üretimlerine ara vermek veya azaltmak zorunda kalan işverenler, kanundaki “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz” ifadesinden dolayı kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir başta olmak üzere, sanayici örgütlerinin temsilcilerinden gelen talep üzerine kanuna “zorlayıcı sebep” ifadesi eklendi. Böylece, işçi çıkartmadan zor dönemi atlatmak amacıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin önü açıldı.

Mevzuatta yapılan değişikliğin ardından kısa çalışma ödeneği başvuruları hızla arttı. 2005 yılından 2018 yılı sonuna kadar kısa çalışma ödeneği verilen işçi sayısı 233 bin dolayında iken, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bu rakam 335 bin 434 kişiye ulaştı. 2019 yılında 101 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.

2005 yılından 2018 yılı sonuna kadar toplam 215 milyon lira ödeme yapılmış iken, 2019 sonunda kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 397 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl toplam 181.8 milyon liralık kısa çalışma ödeneği verildi. Ödeme miktarlarına, kişiler adına ödenen genel sağlık sigortası (GSS) ve damga vergisi dahil değil.

4.414 TL’YE KADAR ÖDENİYOR

Kısa çalışma ödeneği, işçinin son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı üzerinden veriliyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık brüt asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Ödemeler her ayın 5’inde doğrudan işçiye yapılıyor. Hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor.

Buna göre, bir işçiye 2020 yılında aylık 4 bin 414 liraya kadar kısa çalışma ödeneği verilebiliyor.

Kısa çalışma ödeneği 3 aya kadar veriliyor. Ödemeler, işçinin işsizlik maaşı hakkından düşülüyor. Örneğin, işçinin 10 ay üzerinden toplam 30 bin lira işsizlik maaşı alma hakkı var ise üç ay boyunca verilen kısa çalışma ödeneği, bu tutardan düşülüyor.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle işçiye fazladan verilen kısa çalışma ödeneği yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil ediliyor. İşçinin kusurundan kaynaklı fazla ödeme söz konusu olduğunda ise işçiden tahsil ediliyor.

Kısa çalışma ödeneği sırasında işçilerin genel sağlık sigortası (GSS) primleri işsizlik fonundan karşılanıyor. Ancak, analık, hastalık, malullük, yaşlılık, ölüm aylığı gibi uzun vadeli sigortalar için prim yatırılmıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI’INDAKİ KOŞULLAR GEÇERLİ

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işsizlik maaşı alma koşullarını yerine getirmek gerekiyor. Buna göre, son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son 3 yıl içinde en az 600 gün çalışma koşulu aranıyor. Ödenek, Türkiye İş Kurumu tarafından talebin uygun bulunması halinde kısa çalışmaya katılacak listede yer alan işçilere ödeniyor.