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Araç paylaşımı şirketi Moov, 2020 yılındaki kiralama trendlerini açıkladı. 2.5 yıl içerisinde Türkiye’de araç paylaşımı kültürünün oluşması anlamında önemli yol kat ettiklerini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Covid-19 salgınına rağmen yalnızca 2 sene içerisinde filomuzu yaklaşık üç kat artırarak 2 milyon defa kiralama sayısına ulaştık ve çevreci bir ulaşım modeli olarak 12 bin ton CO2 salınımının önüne geçtik. 2020 yılında üye sayımızı yüzde 100’den fazla arttırdık ve toplamda 250 binden fazla üyeye ulaştık. Salgının da etkisiyle kiralama trendlerinde de değişimler yaşanıyor” dedi.

2020 yılında kiralama sürelerinin uzadığını açıklayan Emre Ayyıldız, "Salgının da etkisiyle ulaşım ihtiyacı daha fazla arttı. Sağlık hassasiyetleri ulaşımda sosyal izolasyon ihtiyacı doğurdu ve kiralama süreleri uzadı. Kiralamalarda kat edilen mesafeye baktığımızda 2019 yılında kiralama başına ortalama 32 km mesafe yapılıyorken 2020’de yaklaşık 27 km yapıldı" şeklinde konuştu.

Haziran ayı itibarıyla atılan normalleşme adımlarından sonra kiralama sayılarının arttığını ifade eden Ayyıldız, 2020 yılında en fazla kiralamanın 25 Temmuz Cumartesi günü yapıldığını ifade etti.

MOOV’un verilerine göre 2020 yılında en uzun kiralama süresi 80 gün olarak gerçekleşti. 2020’de en çok perşembe günleri araç kiralandığını açıklayan MOOV, otomatik şanzımana sahip araçların manuel araçlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla tercih edildiğini paylaştı.

MOOV, hizmet bölgeleri içerisinde en çok kiralama yapılan ilçeleri de açıkladı. Buna göre İstanbul’da en çok kiralama Pendik’te; Ankara’da en çok kiralama Çankaya’da; İzmir’de ise en çok kiralama Bornova’da yapıldı.