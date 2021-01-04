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2021 memur maaşı belli oluyor! Aralık ayı enflasyon rakamları nedir? Enflasyon farkına göre 2021 memur maaş zammı ne kadar?

Milyonlarca memurun gözü Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 2021 memur maaşı bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK),Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından belli olacak. Memur maaş zammının belirlenmesinde dikkate alınan Aralık ayı enflasyon rakamları ne? Enflasyon farkına göre 2021 memur maaşı zammı ne kadar? İşte 2021 memur maaş zammı

2021 memur maaşı belli oluyor! Aralık ayı enflasyon rakamları nedir? Enflasyon farkına göre 2021 memur maaş za

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli oluyor! Milyonlarca memurun merakla beklediği 2021 memur maaşı zammı için geri sayım başladı. Memur maaşlarının belirlenmesinde etkisi olan Aralık ayı enflasyon rakamları ne kadar? İşte 2021 Memur maaşı zammı

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu

2021 MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR OLUR?

Memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

MEMURLAR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI KAÇ?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3.03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

MEMURA YÜZDE 6 ZAM

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 12.1 seviyesinde çıkarsa bu durumda memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak, kasım ayı rakamlarına göre bu hedefin tutturulması zor görünüyor.

2021 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Memur ve emeklinin 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde alacakları zamlı maaş oranları belli olacak.

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