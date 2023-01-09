Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, geride bıraktığımız 2022 yılında bankacılığın kâr marjının, kârlılığının arttığını ve batık kredi oranının tarihi düşük seviyelere geldiğini söyledi. Artan enflasyonla birlikte özsermaye kârlılıklarının da yüzde 49'a kadar yükseldiğini anlatan Tan, "Ancak enflasyonu dikkate aldığımızda özsermaye kârlılığı açısından çok da başarılı olduğumuz söylenemez" dedi.

Finansbank'ın destek olduğu ve öğrencilerin proje yönetimi ve liderlik becerileri ile çevre bilincinin artırılması için düzenlenen Doğa Öncüleri Gençlik Programı için Hatay'da gazetecilerle bir araya gelen Tan, pandeminin ardından artan likidite nedeniyle batık kredi oranının çok azaldığını belirterek "Diğer yandan verdiğimiz krediler teminatlı olduğu için sorunlu kredinin teminat değeri de arttı. Bu nedenle kredi kolayca tahsil edilebildi" dedi.

LİKİDİTE İMKANLARI AZALACAK

Ömür Tan, 2023'de ise likidite imkanının azalmasını beklediklerini belirterek bu nedenle ve aynı zamanda 2022'de tahsilat oranı yüksek olduğu için baz etkisiyle batık kredi oranında bir miktar artış beklediklerini söyledi. Bu yıl büyümenin geçen yıl gibi olmayacağını kaydeden Tan, "Enflasyonun ilk 6 ayda yüzde 30'lara kadar gelebileceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan geçen yıl elde ettiğimiz enflasyona endeksli tahvil (TÜFEX) kârı olmayacak. Mevduat ile kredi faizleri arasındaki marjın azalacağını" diye konuştu.

'TAHVİLDEN ZARAR YAZMAYIZ'

Tan, ancak yine de önümüzdeki 6 ayda faizde bir yükseliş beklemedikleri için bankaların aldığı enflasyona endeksli olmayan ve yüzde 10-11 civarında faizli tahviller dolayısıyla zarar yazmalarını beklemediğini bildirdi. Gündemde olan yeni KGF kredilerine de değinen Tan, "200-250 milyar liralık KGF beklentisi var. Eğer KGF tüm bankacılık sisteminin hevesle vereceği bir şekilde çıkarsa çok daha verimli olacak" şeklinde konuştu.

'KREDİ VERMEDİĞİMİZ ŞİRKETİ HALKA AÇMAYIZ'

Son aylarda sıklaşan halka arzlara ilişkin görüşlerini aktaran Tan, Finansbank iştiraki Finans Yatırım'ın halka arz lideri olduğunu hatırlatarak "Halka arz ettiğimiz şirketler bizim de daha önce kredi ilişkisi içinde olduğumuz şirketler. Her halka arzla ilgili şirketin mali yapısını, sürdürülebilirliğini kredi verir gibi inceliyoruz. Kredi vermediğimiz şirketi halka açmıyoruz" dedi.

Borsa İstanbul'daki şirket hisselerin değer kazandığına dikkat çeken Tan, "Şirket eğer kendine ucuz kredi bulamıyorsa bu dönemde halka arz doğru zamanlama. Kurumsal kimlik ve sürdürülebilirlik için de halka açılmak şirketler için hayati önemde" şeklinde konuştu.

SENDİKASYON BAŞARI İLE YENİLENDİ

Tan, tüm dünyada paranın maliyetinin arttığına ve likiditenin azaldığında dikkat çekerek buna rağmen Finansbank'ın sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisinin yüzde 104 oranında yenilediğini hatırlattı. Tan, bu kredilerin bir kısmının yine sürdürülebilirlik kapsamında işletmelere kullandırılmak zorunda olduğunu bildirdi.

FİNANSBANK VE WWF DOĞA İÇİN BİR ARAYA GELDİ

QNB Finansbank, WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nın destekçisi oldu. Proje kapsamında 2023 yılında 10 yeni ilde bin okul ve 10 bin öğrenci daha programa dahil edildi. Doğa Öncüleri Gençlik Programına dahil olan öğrenciler, uzmanlar ve öğretmenler mentörlüğünde ‘Yaban Hayatı Korucuları’, ‘Su Melekleri’, ‘Plastik Avcıları’, ‘Gıda Savaşçıları’ ve ‘Karbon Tutucuları’ başlıkları altında yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretiyor.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu’nda gerçekleştirilen lansmanda, sürdürülebilir bir dünyayı çocukların kuracağının altını çizerek, “Bugünün çocukları geleceğin dünyasını inşa edecek. Bizim en önemli görevimiz bu konuda onlara destek olmak” dedi. WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise gençlerin önce kendi çevrelerini, ardından da toplumu değiştirebilecekleri doğa koruma projelerini hayata geçirecekleri bir çerçeve sunmayı hedefleyen Doğa Öncüleri Gençlik Programı’na katılan öğrencilerin uyguladıkları projeler ile içlerindeki gücü keşfettiklerini belirtti.

DOĞA ÖNCÜLERİNE DESTEK

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından 2017’den bu yana yürütülen, 2019’da Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Türkiye geneline taşınan Doğa Öncüleri Gençlik Programı, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı itibariyle QNB Finansbank’ın finansal desteği ile güçlenecek. Program, öğrencilerin proje yönetimi ve liderlik becerilerini geliştiren, toplumsal dönüşüm ve değişime hizmet eden bir eylem projesi. Projelerinin planlama ve uygulama sürecinde dünyada ve toplumda görmek istedikleri değişimin bir parçası olan doğa öncülerine uzmanlar ve öğretmenleri mentörlük ve rehberlik yapıyor.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile bugüne kadar yürütülen programda toplam bin okul ve 10 bin öğrenciye ulaşıldı. Bu yıl QNB Finansbank desteğiyle yürütülen programa 10 yeni il dahil edilerek 10 bin öğrenciye daha ulaşıldı. Bu çerçevede Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kastamonu, Mersin, Nevşehir, Rize, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir’den seçilen 11 öğretmen, İstanbul’da düzenlenen 30 saatlik eğitici eğitimini tamamladı. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ortaokul öğretmenlerine Sürdürülebilir Gıda ve Gıda Atıkları, Tatlı Su ve Denizler, Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Doğa, Plastikler ve İklim ve Enerji başlıklarında eğitim verildi ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi.

GENÇLERİN GÜCÜ VAR

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise lansmanda yaptığı konuşmada “Gençlerimizde gezegenimize ve geleceğimize sahip çıkacak, olağanüstü bir değişimi gerçekleştirme gücü var. Doğa Öncüleri Programının asıl amacı da bu: doğa koruma bilinci gelişmiş, sorunları çözebileceğine dair içindeki gücü bulan yeni nesiller yetiştirmek. Bakanlığımızın ve bugün itibariyle QNB Finansbank’ın çok kıymetli destekleri ile daha çok gencimize ulaşacak olmanın heyecanı içindeyiz.” dedi.

Doğa Öncüleri Gençlik Programı hakkında:

Proje çerçevesinde; Doğa Öncüleri Gençlik Programına dâhil olan öğrenciler, ‘Yaban Hayatı Korucuları’, ‘Su Melekleri’, ‘Plastik Avcıları’, ‘Gıda Savaşçıları’ ve ‘Karbon Tutucuları’ topluluklarında, yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretecek. Program dâhilinde;

Öğretmen seminerleri: Yüzyüze öğretmen seminerleriyle; öğretmenlerimizin, su kaynakları, yaban hayatı, iklim, sürdürülebilir gıda ve tek kullanımlık plastik sorunu hakkındaki bilgi birikimini artırmak hedefleniyor.

Online platforma erişim: Öğretmen ve öğrencilerin online platformda yer alan 5 modülü tamamlamaları için kullanıcı adı ve şifre belirleniyor.

Modüllerin yanı sıra, ilgili döküman ve sunumlara, gençlik raporlarına, geçmişte yapılan projelere platform üzerinden ulaşılabiliyor.

Proje yürütücülüğü: Modülleri tamamlayan okullar, proje yazarak projeyi yürütmeye hak kazanıyor.

Projelerin diğer uygulayıcılara sunulması: Proje yürüten okullar 5’li gruplar halinde zoom üzerinden bir araya getiriliyor ve her grubun kazananı belirleniyor. Daha sonra kazanan okullar, yeniden gruplar oluşturarak en başarılı projeleri belirliyor.

Gençlik Konferansı: Program sonunda, belirlenen kriterlere göre seçilen, en çok değişim yaratan projelerin sunulduğu Ulusal Gençlik Konferansı organize ediliyor.