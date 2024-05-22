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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024 bilançosu 2023'ten daha iyi olacak - İş-Yaşam Haberleri

        2024 bilançosu 2023'ten daha iyi olacak

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç oluyor. Geçen yıl halka açılan şirketin halka arz geliri ile yaptığı yatırımların bilançoya etkisinin ele alındığı programda Turunç, özellikle güneş enerjisi sistemi (GES) ve makine yatırımlarının ne kadarlık bir tasarruf ve üretim artışına neden olduğunu anlatıyor. Turunç, uygulanan ekonomi politikalarının ihracatçı ve mermer ihracatçıları ile Tureks'e etkisini de değerlendiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:00
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        TEB YATIRIM'ın sunduğu Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç oluyor.

        Geçen yıl halka açılan şirketin halka arz geliri ile yaptığı yatırımların bilançoya etkisinin ele alındığı programda Turunç, özellikle güneş enerjisi sistemi (GES) ve makine yatırımlarının ne kadarlık bir tasarruf ve üretim artışına neden olduğunu anlatıyor. Turunç, uygulanan ekonomi politikalarının ihracatçı ve mermer ihracatçıları ile Tureks'e etkisini de değerlendiriyor.

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        GELECEK DÖNEM BİLANÇOLARA ETKİSİ

        1986'da kurulan Tureks Turunç Madencilik'in 1982'deki Amerika açılımı ve üretimde büyümek için SAP programlarını kullanmalarının önemini vurgulayan Turunç, Tureks Turunç Madencilik’in kuruluşundan sonraki gelişimi de dile getiriyor. Halka açık olmanın faydaları ve dezavantajlarının masaya yatırıldığı programda Turunç, halka arzdan elde edilen kaynağın şirkete şimdiye kadar faydası ve önümüzdeki dönem bilançolarına olası yansımalarını da açıklıyor. Turunç ayrıca halka arzın kuramsallaşma ve şirket kültürüne etkisini de değerlendiriyor.

        GLOBAL RİSKLER VE AVANTAJLAR

        Tureks'in üretimi mermer sektörünü değerlendiren Turunç, global ve yurtiçi riskler ve avantajları dile getirirken son dönemlerde döviz kurunun yerinde saymasının ihracatçıya ve mermer ihracatçısına etkisini yorumluyor.

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        #haberler
        #Borsa İstanbul
        #Tureks Turunç Madencilik
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