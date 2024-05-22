2024 bilançosu 2023'ten daha iyi olacak

Geçen yıl halka açılan şirketin halka arz geliri ile yaptığı yatırımların bilançoya etkisinin ele alındığı programda Turunç, özellikle güneş enerjisi sistemi (GES) ve makine yatırımlarının ne kadarlık bir tasarruf ve üretim artışına neden olduğunu anlatıyor. Turunç, uygulanan ekonomi politikalarının ihracatçı ve mermer ihracatçıları ile Tureks'e etkisini de değerlendiriyor.

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GELECEK DÖNEM BİLANÇOLARA ETKİSİ

1986'da kurulan Tureks Turunç Madencilik'in 1982'deki Amerika açılımı ve üretimde büyümek için SAP programlarını kullanmalarının önemini vurgulayan Turunç, Tureks Turunç Madencilik’in kuruluşundan sonraki gelişimi de dile getiriyor. Halka açık olmanın faydaları ve dezavantajlarının masaya yatırıldığı programda Turunç, halka arzdan elde edilen kaynağın şirkete şimdiye kadar faydası ve önümüzdeki dönem bilançolarına olası yansımalarını da açıklıyor. Turunç ayrıca halka arzın kuramsallaşma ve şirket kültürüne etkisini de değerlendiriyor.