Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Diğer 2024 Dakar Rallisi'nde 3. etap tamamlandı - Motor Sporları Haberleri

        2024 Dakar Rallisi'nde 3. etap tamamlandı

        2024 Dakar Rallisi'nin 3. etabını, otomobil kategorisinde Brezilyalı Lucas Moraes, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dakar Rallisi'nde 3. etap tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Dakar Rallisi'nin 3. etabında otomobil kategorisini Brezilyalı Lucas Moraes, motosiklet sınıfını ise Arjantinli Kevin Benavides zaferle bitirdi.

        Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nde Al Duwadimi ile Al Salamiya kentleri arasındaki 438 kilometrelik 3. etap sona erdi. Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 14 dakika 51 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo Racing takımından Moraes elde etti.

        Moraes, böylece Dakar Rallisi'nde ilk kez bir etapta zafere ulaştı. İsveçli Mattias Ekström (Audi), Moraes'in 9 saniye arkasında ikinci, Suudi Arabistan'dan Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) ise liderin 1 dakika 9 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), genel klasmanda 13 saat 7 dakika 29 saniyeyle zirveye yerleşti.

        REKLAM

        MOTOSİKLETTE KAZANAN BENAVİDES

        Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM Factory Racing takımından Kevin Benavides, 4 saat 39 dakika 28 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

        Arjantinli pilotu, etabı 1 dakika 11 saniye sonra bitiren ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 2 dakika 51 saniye geriden gelen Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) takip etti.

        Botsvanalı Ross Branch (Hero), genel klasmanda 14 saat 32 dakika 51 saniyeyle zirvedeki yerini korudu.

        Dakar Rallisi'nin dördüncü etabı, Al Salamiya ile Al-Hofuf kentleri arasındaki 299 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali