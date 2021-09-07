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Münih’te gerçekleştirilen IAA Mobility 2021 kapılarını açtı. Etkinlikte elektromobilite çözümlerini sergileyen Bosch, bu yıl pazardan iki kat hızlı büyüyeceğini ve 1 milyar eurodan fazla satış yapacağını açıkladı. Şirketin bu alandaki satışlarının 2025'e kadar da beş kat artması bekleniyor.

Elektromobilitenin temel işlerinden biri olacağını kaydeden Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Denner, büyüme alanları arasında otonom sürüşün de yer aldığını bildirdi.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Çözümleri Faaliyet Alanı Başkanı Dr. Stefan Hartung da, "Dünya genelinde elektrikli araçlara yönelik artan talebe hazırlanıyoruz ve 2035 yılında yeni kaydedilen tüm araçların yüzde 60'ının elektrikli olmasını bekliyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, Alman şirket sadece bataryalı elektrikli güç aktarım sistemlerine değil, yakıt hücreli güç aktarım sistemlerine de yatırım yapıyor ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki projelerde yer alıyor. Bosch teknolojisini kullanan ilk kamyonların Çin'de yola çıktığı aktarıldı.

Öte yandan, Bosch Münih'teki etkinlikte elektrikli otomobiller için geliştirdiği yeni bir esnek şarj kablosunu da görücüye çıkardı.