Türkiye, vatandaşlık kanunundaki "gerekli yatırım miktarlarının" düşürülmesinden bu yana 100 milyon dolarlık yatırım ve 250'nin üzerinde vatandaşlık başvurusu alırken, 2019'da başvurularda patlama yaşanması bekleniyor.

Eylül ayı sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü.

Yatırımını veya bankalardaki mevduatını 3 yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor. Yatırımlarla birlikte konut sektöründe canlanma yaşanırken, geçen sene yabancılara konut satışında 4,8 milyar dolar gelir elde eden sektörün yılı 10 milyar dolar satışla kapatması bekleniyor.

Yabancılara vatandaşlık başvurusu için aracılık hizmeti veren VIPTurkishPass şirketinin Üs Yöneticisi (CEO) Akın Atalay, yabancıların konut alımındaki artışla birlikte Türkiye'ye gelen yabancıların önemli kısmının yatırımla vatandaşlık hakkından yararlanmak istediğini söyledi.

Türkiye'de ev alımına en çok Arap ülkeleri, İran ve Türki Cumhuriyetlerden ilgi gösterildiğini belirten Atalay, sanıldığının aksine Avrupa ülkelerinde de Türkiye'ye yoğun bir talep olduğunun altını çizdi.

"İngilizlerden çok telefon alıyoruz. On binlerce İngiliz, Alman, Rus Alanya’da, Antalya’da yaşıyor. Bu kişiler bu cennet vatana aşık olmuş, burada ev almış, yerleşmişler. Şimdi bunlardan birçoğu Türkiye’deki sosyal imkanları görünce ev alarak hem kendi ülkesinin vatandaşlığını koruyup hem de Türk pasaportu alarak çifte vatandaş olmaya karar veriyor." değerlendirmesini yapan Atalay, yabancıların en çok İstanbul, Antalya ve Bursa'ya ilgi gösterdiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın evrakların tam olması ve başvurunun uzman bilgisi ile yapılması durumunda 45 gün gibi bir sürede vatandaşlık başvurusuna cevap verdiğini anlatan Atalay, Türk vatandaşlığına geçen yabancıların bürokratik engellere takılmadığını ve vergi indirimleri, sigorta prim indirimleri gibi kolaylıklardan, devlet destek ve indirimlerinden, aynen doğumda Türk vatandaşı olanlar gibi eşit haklarla yararlanabildiğini kaydetti.

- Başvurularda arış beklentisi

Atalay, "İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre aralık sonu itibarıyla Türkiye’de yatırım yaparak vatandaşlık için başvuran kişi sayısı 250’yi geçmiş bulunmakta. Böylece ülkemiz yaklaşık 100 milyon dolarlık yabancı yatırım çekmiş bulunuyor." diyerek 2019 yılında başvurularda patlama beklendiğini kaydetti.

Atalay ayrıca konut sektörünün 2017 yılında yabancılara satıştan 4,6 milyar dolar gelir elde ettiğini hatırlatarak, "Bu rakamın 2018 sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaşmış olması bekleniyor. Bu ülkemizdeki inşaat sektörünü canlandırmak için büyük bir fırsat." dedi.

Dünya genelinde pek çok ülkede benzer göçmen programlarının uygulandığına dikkati çeken Atalay, bu ülkelerin eğitimli, yatırımcı, girişimci kişileri ülkelerine çekmeye çalıştıklarını ve nitelikli iş gücü ile yüksek sermaye yatırımının kalkınmanın temel unsurları olduğunu söyledi.

Atalay, "Türkiye de bir süredir bunu yapmaya çalışıyor. Önce çalışma izni almayı kolaylaştırdık yabancılara. İkinci aşamada hükümetimiz Turkuaz Kart uygulamasına geçti, parlak zihinleri ülkemize çekmek için. Bu yeni program ise işin üçüncü ayağı. Artık ülkemize sermaye çekmeye çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden yatırım yapmak isteyen kişiler ülkemize sermaye getirsin, ülkedeki refaha katkıda bulunsun, Türkiye'nin başarı hikayesine ortak olsun istiyoruz. Bu ülkemizin güçlenmesi için atılan bir adım." diye konuştu.

Vatandaşlık başvuru süreçlerinin hassas işlemler içerdiğini vurgulayan Atalay yabancıların dilini, kültürünü bilmedikleri bir ülkede suistimal edilmemek için güvenilir ve alanında uzman yerel partnerler ile iş birliği kurmalarını tavsiye etti. Diğer ülkelerdeki örneklere değinen Atalay, ABD'de 500 bin dolar yatırım karşılığında 5 yıl sonunda, Almanya'da 250 bin avro yatırım karşılığında, Kanada'da 400 bin dolar yatırım veya 800 bin dolar mevduat karşılığında, Yunanistan'da ise 250 bin avroluk gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık verildiğini belirtti.

Türkiye’de vatandaş olmak için getirilen koşulların çok daha kolay olduğunun altını çizen Atalay, "250 bin dolar yatırım yaparak vatandaş olmak mümkün, bekleme süresi yok. Tek şart kişinin aldığı konut veya yaptığı yatırımı üç yıl elinde tutması." dedi.

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