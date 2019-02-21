Fransız turizm acentesi Clio, beklenmedik bir kararla Suriye'ye kültür turizmi turlarına başlayacağını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik sorunlarına dikkat çekmesine ve soruşturma uyarısına rağmen Clio, ülkenin güvenli ve turizme uygun olduğunda ısrarcı.
8 yıldır iç savaşın pençesinde olan ve toprak bütünlüğü henüz sağlanamamış Suriye'ye turizmi başlatan tek büyük ölçekli Avrupalı acente olan Clio, yaptığı açıklamada "Suriye yeniden turizme açılıyor ve Suriyeli dostlarımızın talebiyle biz de gezileri yeniden başlatıyoruz" dedi ve "Binlerce yıllık tarihe ilk giren siz olun" çağrısında bulundu.
Suriye içerisindeki güçler başta Baguz, Rakka ve Deyrizor olmak üzere çatışma ve şiddet olaylarının devam ettiğini bildirirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına bölgeyi terk etme çağrısı yaparken yüksek terör ve politik nedenlerle kaçırılma riskine dikkat çekti, "Kimsenin güvenliği ve temel insani hakları garanti edilemez." dedi ve tura katılanların tamamının sorgulanacağını belirtti.
Clio turizm acentesi ise Suriye'nin kültürel mirasının gezileceği 10 günlük turun güvenli olduğu söylüyor. Nisan ayında başlayacak tur, Esad rejiminin kontrolündeki Şam ve Lazkiye'nin güneyindeki UNESCO koruması altındaki Palmira ve Krak des Chevaliers antik kentini de kapsıyor.
Şirket yöneticisi Jean-Pierre Respaut satışa çıkarılan turun başarılı olacağını ve 20 kişilik ilk grup rezervasyonunun dolduğunu söyledi. Suriye turu için istenen meblağ ise kişi başına 3 bin euro.
Reapsut, "Suriye'de durum istikrarlı. Ülkenin büyük bölümü huzura kavuştu. Gezilecek yerlerin hepsi güvenli. Barışın tamamen sağlanmadığı Halep veya Fırat nehri bölgesi gibi yerlere gidilmeyecek" dedi. Clio şirketi, kararın Suriye rejiminin imajını güçlendirmeye yönelik olduğuyla ilgili görüşleri de reddetti.
Suriye'deki isyan iç savaşa dönüşmeden önce, 2010 yılında 2 milyon Avrupalı turist ülkeyi ziyaret etmişti.
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