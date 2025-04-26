3. Lig 3. Grup'ta Aliağa FK, 4. Grup'ta Mardin 1969 şampiyon! 3. Lig'in 30. haftasında heyecan HT Spor'da yaşandı. 1923 Mustafa Kemal Paşa Spor'u 5-1 yenen Aliağa FK, 3. Lig 3. Grup şampiyonu oldu ve 2. Lig'e yükseldi. Orduspor 1967'yi 4-2 mağlup eden Mardin 1969 Spor ise, 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon oldu.

Habertürk Giriş: 26.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:41 facebook

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