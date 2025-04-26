3. Lig 3. Grup'ta Aliağa FK, 4. Grup'ta Mardin 1969 şampiyon!
3. Lig'in 30. haftasında heyecan HT Spor'da yaşandı. 1923 Mustafa Kemal Paşa Spor'u 5-1 yenen Aliağa FK, 3. Lig 3. Grup şampiyonu oldu ve 2. Lig'e yükseldi. Orduspor 1967'yi 4-2 mağlup eden Mardin 1969 Spor ise, 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon oldu.
3. Lig'in 30. haftasında Aliağa FK, konuk olduğu 1923 Mustafa Kemal Paşa Spor'u 5-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Aliağa FK, 3. Lig 3. Grup'u şampiyon tamamladı ve 2. Lig'e biletini aldı.
Aliağa FK, 30 maçta 17 galibiyet 13 beraberlik yaşadı. Mağlubiyet yüzü görmeyen Aliağa, 64 puanla şampiyon oldu.
3. LİG 4. GRUP'TA ŞAMPİYON MARDİN 1969 SPOR!
3. Lig 4. Grup'un 30. haftasında Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967'yi 4-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, 3. Lig 4. Grup'u zirvede tamamlayarak şampiyon oldu.
30 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşan Mardin 1969, 67 puanla mutlu sona ulaştı.