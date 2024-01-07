'3391 Kilometre'nin imza gününde buluştular Beyza Alkoç'un kitabı '3391 Kilometre'nin aynı adla sinema uyarlamasının vizyonu öncesi İzmir'de imza günü organize edildi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı imza gününe filmin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak da yer aldı

Beyza Alkoç'un ‘3391 Kilometre’nin aynı adla sinema uyarlamasının vizyonu öncesi İzmir'de bir AVM'de imza günü gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı, 2500 kitabın imzalandığı imza gününde filmin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak da yer aldı.

Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak

OTTO Entertainment ve ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ adlı aşk filminin yapımında imzası bulunan Böcek Films’in yapımcılığında, 12 Ocak’ta gösterime girecek olan filmin 5 Ocak’tan itibaren ön satışları açıldı.

Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak ve Beyza Alkoç

'3391 KİLOMETRE'NİN KONUSU NEDİR?

'3391 Kilometre', birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikâyesini konu alırken, başarılı oyunculuklar ve zengin prodüksiyonu ile sinema izleyicisine iyi bir seyirlik vadediyor.