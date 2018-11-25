Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daimi başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Kasım'da açılış oturumunu yönetmesi beklenen İSEDAK'ın 34. toplantısı kapsamındaki "Bakanlar Oturumu" 28-29 Kasım'da düzenlenecek.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantıda üye ülkeler, bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek. Söz konusu oturumlar öncesinde, yüksek düzeyli uzmanlar da 26-27 Kasım'da gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmelerde bulunacak.

İSEDAK'ın bu yılki teması "Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerde Risk Yönetimi" olarak belirlendi. Bakanlar toplantısında "Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi" konusu görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek "Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu"nda, gümrüklerde risk yönetimi konusunda ülke deneyimleri paylaşılacak ve İslam ülkeleri arasında bu konuda iş birliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceği detaylı olarak değerlendirilecek.

Ayrıca toplantıda, İSEDAK'a üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari alandaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalara ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve 9-10 Mayıs'ta Ankara’da gerçekleştirilen İSEDAK 34. İzleme Komitesi Toplantısı'nda kabul edilen taslak gündemdeki konular tartışılacak.

Söz konusu organizasyona, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak.

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN ÖZEL OTURUMLAR

Organizasyon kapsamında 29 Kasım'da ticaretin kolaylaştırılması çerçevesinde gümrüklerde risk yönetimi konusunun birçok yönünü ele alacak bir dizi özel etkinlik gerçekleştirilecek. Söz konusu özel panellere, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler, uluslararası örgütlerin üst düzey yetkilileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacak.

"Bölgesel Entegrasyon için Ticaretin Kolaylaştırılması Potansiyelinin Kullanılması" temalı özel oturumda, ticaretin kolaylaştırılmasının bölgesel entegrasyon ile ilişkisi üzerinde durulacak, uluslararası ve bölgesel kuruluşların ticaretin kolaylaştırılması alanındaki çabaları görüşülecek, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.

"Gümrüklerin Modernizasyonundaki Zorluklar ve Muhtemel Çözümler" temalı özel oturumda da gümrük idarelerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılması konusunda ülkelerin çabaları, tecrübeleri ve bu konudaki sorunlara yönelik pratik çözüm yolları tartışılacak, bu çıktılar gümrük idarelerinin verimliliğini artırmak için oluşturulacak stratejilere yol gösterici olacak.

Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında özel sektörün kamu kesiminden beklentilerini ortaya koymanın amaçlandığı "Ticaretin Kolaylaştırılmasında Özel Sektörün Katılımı" temalı özel oturum da bu anlamda farkındalığı artıracak.

"Dijital Çağda Ticaretin Kolaylaştırılması: Sınır Ötesi E-Ticaretin Artırılmasına Yönelik Zorluklar ve Fırsatlar" temalı özel oturumda e-ticaretin ülkelerin ticareti kolaylaştırma çabalarına katkısı ve bu alanda karşılaşılan sorunlar tartışılacak.

Söz konusu özel oturumlara, ülkelerin Bakanları, delegeleri, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, üst düzey bürokratlar, iş adamları, akademisyenler ve medya mensupları dinleyici olarak katılacak.

STRATEJİK PROJELER YOLDA

İSEDAK'ın çalışmaları kapsamında önemli projeler hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13. İslam Zirvesi'nde yaptığı "İİT Tahkim Merkezi kurulması" önerisinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu merkez, TOBB öncülüğünde İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile iş birliği halinde çalıştırılarak, İİT üyesi ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği bir platform olacak. Merkezin kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi.

İSEDAK Altın Borsası ve Gayrimenkul Kıymetler Borsasının kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. İslam ülkelerine alternatif yatırım imkanı sunacak iki proje, bu ülkeler arasında mali iş birliğinin derinleşmesine büyük katkı sağlayacak.

İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projesi olarak nitelendirilen ve hukuki zemini tamamlanan İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi'nin (TPS-OIC) fiilen işlerlik kazanması için de son aşamaya gelindi. 3 taraf ülkenin güncel taviz listelerini iletmeleriyle sistem işlerlik kazanmış olacak.

İSLAM DÜNYASININ KALKINMA MESELELERİNE ÇÖZÜM ARAYIŞI

İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletlerden sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak dikkati çekiyor. İslam ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan ve bakanlar düzeyinde ana karar alma organı olan platform, 1984 yılından bu yana bakanlar düzeyinde her yıl toplanarak, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek amacıyla birçok önemli proje ve programı hayata geçiriyor. 2013 yılında ortaya konulan İSEDAK Stratejisi'nin uygulanması kapsamında "Ticaret", "Ulaştırma ve İletişim", "Turizm", "Tarım", "Yoksullukla Mücadele" ve "Mali İşbirliği" olmak üzere 6 alanda oluşturulan çalışma grupları düzenli olarak yılda iki defa toplanıyor. Bu gruplar, üye ülkelerin ilgili kurumlarından teknik uzmanları bir araya getirerek bilgi üretilmesine, iyi uygulamaların paylaşılmasına, üye ülkeler arasında anlayış birliğinin oluşmasına ve politika yakınlaşmasına zemin oluşturuyor.

İSEDAK Stratejisi'nin diğer önemli uygulama aracı olan İSEDAK Proje Finansman Mekanizması ile komite çatısı altında iş birliği için üye ülkelerin beşeri ve kurumsal kapasiteleri harekete geçiriliyor. Söz konusu mekanizmayla üye ülkeler ve ilgili İİT kuruluşlarının, İSEDAK bakanlar politika tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik projeleri finanse ediliyor. Bu çerçevede, 2014 yılından bu yana toplam 61 proje başarıyla uygulandı. 1 Eylül itibarıyla 6'ncı proje teklif çağrısına çıkıldı ve 61 proje teklifinden 43'ü kısa listeye alındı.

İSEDAK'ın 34'üncü toplantısında bu konularda gelinen aşamaların da değerlendirilmesi bekleniyor.

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