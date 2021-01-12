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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Yılda 360 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağladı

Siemens Türkiye, 2023 karbon nötr olma hedefi kapsamında son beş yılda attığı adımlarla yüzde 20 enerji tasarrufu elde ederken, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle de her yıl ortalama 360 milyon TL’lik tasarruf sağladığını bildirdi. Enerji verimliliği projeleriyle karbon emisyonunu yüzde 39 oranında azaltan şirketin, 2021 yılında bu oranı yüzde 63’e çıkarmayı hedeflediği belirtildi. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, "Sorumluluk sahibi bir şekilde değer yaratmanın tek yolu sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekten geçiyor" dedi

360 milyon TL'lik tasarruf sağladı
HABERTURK.COM

Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefi kapsamında enerji verimliliği ve tasarrufu projelerine ivme kattığını duyurdu. Şirketin, müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu destek, çözüm ve hizmetler yoluyla yılda ortalama 360 milyon TL’lik enerji tasarrufu hedeflediği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, son beş yılda yapılan yatırımlarla Kartal ve Gebze kampüslerinde yüzde 20 oranında enerji verimliliği sağlayan Siemens, 2015 yılından bugüne kadar karbon emisyonunu yüzde 39 oranında azalttı. Şirketin bu oranı 2021 yılında yüzde 63’e çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Siemens Türkiye'nin, enerji verimliliği sağlayan çözümleri ile enerji tasarrufuna katkı sağladığı, 2020 yılı sonuna kadar 386 kişiye enerji yöneticisi eğitimi verdiği, 17 ayrı ISO 50001 enerji yönetim sistem kurulumu, 124 detaylı enerji etüdü ve 142 ayrı teşvik danışmanlığıyla yıllık ortalama 360 milyon TL’lik tasarruf sağladığı da verilen bilgiler arasında.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, sürdürülebilir bir geleceğin önemine dikkat çekerek, "İçinde bulunduğumuz pandemi bizlere bir kere daha gösterdi ki, sorumluluk sahibi bir şekilde değer yaratmanın tek yolu sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekten geçiyor. Bunun için atacağımız her adım, gezegenimizi daha temiz ve daha verimli kılacak. Bunun için bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz her proje ve kendimize koyduğumuz her hedef bizi sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonumuza daha da yakınlaştırıyor. 2023 yılında karbon nötr olma hedefimiz de bu sorumluluk bilincimizin önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi.

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